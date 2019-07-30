تشريعية 2019: رؤساء قائمات حزب حركة ''تحيا تونس''

Mardi 30 Juillet 2019
باب نات - أعلن حزب حركة “تحيا تونس” ليلة أمس الإثنين 29 جويلية 2019 عن رؤساء قائماته المُرشّحين للانتخابات التشريعية بـ 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.
وضمت القائمات وزراء مباشرين في الحكومة الحالية وآخرين سابقين.
وفي ما يلي قائمة رؤساء حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد كاملة :
وضمت القائمات وزراء مباشرين في الحكومة الحالية وآخرين سابقين.
وفي ما يلي قائمة رؤساء حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد كاملة :
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Par:BABANETTOO (France )
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