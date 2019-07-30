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تشريعية 2019: رؤساء قائمات حزب حركة ''تحيا تونس''

Mardi 30 Juillet 2019

Mardi 30 Juillet 2019
باب نات - أعلن حزب حركة “تحيا تونس” ليلة أمس الإثنين 29 جويلية 2019 عن رؤساء قائماته المُرشّحين للانتخابات التشريعية بـ 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.

وضمت القائمات وزراء مباشرين في الحكومة الحالية وآخرين سابقين.


وفي ما يلي قائمة رؤساء حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد كاملة :




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186609

Kamelnet  ()  |Mardi 30 Juillet 2019 à 11h 52m |           
Les nouveaux arrivistes ...ceux qui privilégient leurs comptes personnels avant ce lui de la nation 😎✌🇹🇳



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