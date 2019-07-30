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عبد الكريم الزبيدي للشارع المغاربي: أنا معني بالرئاسية إلا إذا كان لدي ما أضيف للبلاد

Mardi 30 Juillet 2019

Mardi 30 Juillet 2019
باب نات - قال وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، اليوم الثلاثاء، في حواره مع صحيفة الشارع المغاربي تعقيبا منه على الحديث حول إمكانية ترشحه للإنتخابات الرئاسية، "لحد الآن لا أستطيع أن أقول شيئا... ما يمكنني قوله فقط وتأكيده إني معني إلا إذا كان لدي ما أضيف للبلاد'.

وأكد الزبيدي بانه ليست له أي صفحة على موقع التواصل الإجتماعي والموقع الرسمي الذي يلزمه هو موقع وزارة الدفاع الوطني، متابعا القول:"لا ناقة لي ولا جمل في كل ما حصل...يجب أن ننتظر حتى تمر العاصفة...ولا تفكير ولا تركيز بالنسبة لي مطلقا إلا على الوضع العام بالبلاد وعلى مصلحتها العليا".



  
  
     
  
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