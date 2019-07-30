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محسن مرزوق يقترح أن يكون الدور الأول للانتخابات الرئاسية في نفس اليوم مع الإنتخابات التشريعية

Mardi 30 Juillet 2019

Mardi 30 Juillet 2019
باب نات - قال الامين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق في مداخلة على قناة التاسعة ان حزبه يقترح أن يكون الدور الأول للانتخابات الرئاسية في نفس اليوم مع الإنتخابات التشريعية أي يوم 6 اكتوبر.

واضاف مرزوق " نرجو ان يحصل خلط في المواعيد اضافة الى ربح الوقت والمال والجهد وبالتالي انهاء العزوف من قبل التونسيين بسبب كثرة المواعيد الانتخابية.
وتابع محسن مرزوق " هذا الاقتراح هو الاكثر واقعية وعقلانية ولصالح كل الاحزاب التونسية".



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186604

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Mardi 30 Juillet 2019 à 10h 53m |           
أول مرة أقرأ كلاما معقولاً يصدر من هذا الشخص، هل أصبح حكيما هذه الأيام؟



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