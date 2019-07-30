Mardi 30 Juillet 2019
باب نات - قال الامين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق في مداخلة على قناة التاسعة ان حزبه يقترح أن يكون الدور الأول للانتخابات الرئاسية في نفس اليوم مع الإنتخابات التشريعية أي يوم 6 اكتوبر.
واضاف مرزوق " نرجو ان يحصل خلط في المواعيد اضافة الى ربح الوقت والمال والجهد وبالتالي انهاء العزوف من قبل التونسيين بسبب كثرة المواعيد الانتخابية.
وتابع محسن مرزوق " هذا الاقتراح هو الاكثر واقعية وعقلانية ولصالح كل الاحزاب التونسية".
واضاف مرزوق " نرجو ان يحصل خلط في المواعيد اضافة الى ربح الوقت والمال والجهد وبالتالي انهاء العزوف من قبل التونسيين بسبب كثرة المواعيد الانتخابية.
وتابع محسن مرزوق " هذا الاقتراح هو الاكثر واقعية وعقلانية ولصالح كل الاحزاب التونسية".
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Par:ra7ala (Saudi Arabia )
Sur: محسن مرزوق يقترح أن يكون الدور الأول للانتخابات الرئاسية في نفس اليوم مع الإنتخابات التشريعية