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وزير الثقافة يلتقي الفنان التشكيلي عبد الحميد عمار

Mardi 30 Juillet 2019

Mardi 30 Juillet 2019
باب نات - استقبل يوم الإثنين 29 جويلية 2019 وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين الفنان التشكيلي عيد الحميد عمار بمقر الوزارة.

وجاء هذا الاستقبال وفق بلاغ لوزارة الثقافة في وقت تعرض له لسوء فهم من قبل البعض بعد الصورة التي راجت له يوم تشييع جنازة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي.. وصونا لكرامته ودفاعا عن اختيارته وحريته الفكرية والفردية احتضنت وزارة الشؤون الثقافية المبدع عبد الحميد عمار للتعبير عن رأيه.


  
  
     
  
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