مورو: بعد وفاة السبسي التقدم للرئاسة ''عندها ماليها وناسها''

Lundi 29 Juillet 2019



باب نات

- أفاد نائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو خلال مداخلته اليوم الإثنين 29 جويلية 2019، في برنامج مثير للجدل على اذاعة أكسبريس بأن موت الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي طرح معايير جديدة للتونسي لاختيار رئيس الجمهورية القادم .واشار إلى أنه من الصّعب اليوم على المترشحين للإنتخابات الرئاسية بعد وفاة الرئيس الراحل اقناع المواطن التونسي بسهولة للتصويت لهم وفق تعبيره .وبخصوص سيره على الأقدام وراء جنازة الرئيس الراحل قال ” التقدير والإحترام للرجال يكون في قائم حياتهم وبعد وفاتهم ”.ودعا إلى ضرورة الوحدة من أجل بناء مؤسسات البلاد والخروج من حالة التخلف التي تعيشها .وتابع قائلا ” بعد وفاة الرئيس الراحل الترشح للرئاسية ما يتقدملها كان أهلها وماليها”ووافت المنية الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يوم 25 جويلية 2019 وتم موارته الثرى يوم 27 جويلية في جنازة وطنية حضرها قادة وشخصيات من دول صديقة وشقيقة الى جانب شخصيات وطنية. كما شيع آلاف التونسيين المرحوم على كامل مسافة المسار الذى سلكه موكب الجنازة من قصر قرطاج الى مقبرة الجلاز بالعاصمة.