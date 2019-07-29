Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Law Saalouk  

مورو: بعد وفاة السبسي التقدم للرئاسة ''عندها ماليها وناسها''

Lundi 29 Juillet 2019

Lundi 29 Juillet 2019
باب نات - أفاد نائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو خلال مداخلته اليوم الإثنين 29 جويلية 2019، في برنامج مثير للجدل على اذاعة أكسبريس بأن موت الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي طرح معايير جديدة للتونسي لاختيار رئيس الجمهورية القادم .

واشار إلى أنه من الصّعب اليوم على المترشحين للإنتخابات الرئاسية بعد وفاة الرئيس الراحل اقناع المواطن التونسي بسهولة للتصويت لهم وفق تعبيره .


وبخصوص سيره على الأقدام وراء جنازة الرئيس الراحل قال ” التقدير والإحترام للرجال يكون في قائم حياتهم وبعد وفاتهم ”.

ودعا إلى ضرورة الوحدة من أجل بناء مؤسسات البلاد والخروج من حالة التخلف التي تعيشها .

وتابع قائلا ” بعد وفاة الرئيس الراحل الترشح للرئاسية ما يتقدملها كان أهلها وماليها”


ووافت المنية الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يوم 25 جويلية 2019 وتم موارته الثرى يوم 27 جويلية في جنازة وطنية حضرها قادة وشخصيات من دول صديقة وشقيقة الى جانب شخصيات وطنية. كما شيع آلاف التونسيين المرحوم على كامل مسافة المسار الذى سلكه موكب الجنازة من قصر قرطاج الى مقبرة الجلاز بالعاصمة.

  
  
     
  
rtt-db47bed82c7b6ccd2177901009a03030-2019-07-29 13:42:16






0 de 0 commentaires pour l'article 186556



En continu

الاثنين 29 جويلية 2019 | 26 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:12 19:31 16:15 12:33 05:22 03:40
31°
 31° % 45 :الرطــوبة
تونــس 21°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31°-2133°-2237°-2543°-2840°-27
  • Avoirs en devises
    16042,9

  • (26 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,20574 DT        1$ =2,87723 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 juill)   299,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564405469|186556 2312|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires