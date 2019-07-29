حافظ قائد السبسي يعلن قراره بعدم الترشح للانتخابات التشريعية

Lundi 29 Juillet 2019



باب نات

- أعلن الاثنين 29 جويلية نجل رئيس الجمهورية الراحل حافظ قائد السبسي أنه قرّر عدم الترشّح للانتخابات التشريعية القادمة رغم ثقته بأنه سيتحصّل على نسب محترمة لو ترشّح.وشدّد حافظ في تصريح لموقع الشارع المغاربي على أنه خيّر الانسحاب من الاستحقاق الانتخابي مشيرا إلى أنه سيحافظ على رمزية موقعه الحالي كرئيس لحزب الفقيد الباجي قائد السبسي.