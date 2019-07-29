أمني يقوم بسحل طالب داخل الحرم الجامعي يثير جدلا

Lundi 29 Juillet 2019
باب نات - قال اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" أن قوات الأمن اقتحمت الاثنين 29 جويلية المدرسة العليا لتقنيات الصحة بتونس لفضّ اعتصام سلمي للطلبة.
و نشر الاتحاد العام التونسي للطلبة فيديو على صفحته الرسمية بالفايسبوك، يظهر عملية سحل أحد الطلبة كان ملقى على الأرض ببهو المؤسسة الجامعية.
و نشر الاتحاد العام التونسي للطلبة فيديو على صفحته الرسمية بالفايسبوك، يظهر عملية سحل أحد الطلبة كان ملقى على الأرض ببهو المؤسسة الجامعية.
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Par:BenMoussa ( )
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