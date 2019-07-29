أمني يقوم بسحل طالب داخل الحرم الجامعي يثير جدلا

Lundi 29 Juillet 2019



باب نات

- قال اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" أن قوات الأمن اقتحمت الاثنين 29 جويلية المدرسة العليا لتقنيات الصحة بتونس لفضّ اعتصام سلمي للطلبة.و نشر الاتحاد العام التونسي للطلبة فيديو على صفحته الرسمية بالفايسبوك، يظهر عملية سحل أحد الطلبة كان ملقى على الأرض ببهو المؤسسة الجامعية.