مخرج البث المباشر لجنازة الرئيس الراحل الباجي القائد السبسي :لم نستثني أي شخصية سياسية من التصوير

Lundi 29 Juillet 2019
باب نات - في تصريح لاذاعة الشباب, أكد اليوم الاثنين 29 جويلية 2019 محمد علي سعيدان مخرج البث المباشر لجنازة الرئيس الراحل الباجي القائد السبسي على التلفزة الوطنية انه لم يقع استثناء أي شخصية سياسية من التصوير التلفزي لكن هناك بروتوكول بالقصر الرئاسي بقرطاج يجب احترامه ...
Credits radio jeunes FM
Credits radio jeunes FM
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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