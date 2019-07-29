Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Dalamouni Inness  

مخرج البث المباشر لجنازة الرئيس الراحل الباجي القائد السبسي :لم نستثني أي شخصية سياسية من التصوير

Lundi 29 Juillet 2019

Lundi 29 Juillet 2019
باب نات - في تصريح لاذاعة الشباب, أكد اليوم الاثنين 29 جويلية 2019 محمد علي سعيدان مخرج البث المباشر لجنازة الرئيس الراحل الباجي القائد السبسي على التلفزة الوطنية انه لم يقع استثناء أي شخصية سياسية من التصوير التلفزي لكن هناك بروتوكول بالقصر الرئاسي بقرطاج يجب احترامه ...


Credits radio jeunes FM







  
  
     
  
rtt-10e683aa59da05194ea8ce3cd719033b-2019-07-29 11:34:51






1 de 1 commentaires pour l'article 186546

Kamelnet  (Tunisia)  |Lundi 29 Juillet 2019 à 12h 32m |           
البروتوكول الي تحكي عليه ينجلي في الكراسي الي جالسين عليهم الشخصيات الهامة كيف الامير والملك ومعاهم المرزوقي ..ادعوك لمقارنة الوقت المخصص لهم في طريقة اخراجك وتبليغ واقع الحدث والشخصيات الحاضرة😎👎



En continu

الاثنين 29 جويلية 2019 | 26 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:12 19:31 16:15 12:33 05:22 03:40
31°
 33° % 38 :الرطــوبة
تونــس 22°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
33°-2233°-2237°-2542°-2842°-27
  • Avoirs en devises
    16042,9

  • (26 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,20574 DT        1$ =2,87723 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 juill)   299,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564400249|186546 4395|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires