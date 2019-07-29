المرزوقي: اللهم لك الحمد اني عشت ورأيت شعب ديمقراطي وقوي ونخبة سياسية تحترم الدستور

Lundi 29 Juillet 2019



باب نات

- قال رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي في مداخلة على قناة نسمة انه فرح جدا لان تونس الدولة العربية الوحيدة التي يحدث فيها انتقال سلس ودستوري للسلطة.وأضاف المرزوقي " لقد تحولنا الى دولة تحترم الدستور وهو ما حصل بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي متابعا " الحمد لله اني عشت ورايت شعبا قويا يحترم المؤسسات ولا يقدس الاشخاص.وتابع المنصف المرزوقي " رغم عيوب الطبقة السياسية الا انها اثبتت قدرتها على تحقيق تفاهمات وفق القانون والدستور.