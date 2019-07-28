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الاعلامي المصري أحمد موسى : راشد الغنوشي لا يعرف الفرق بين صلاة الجنازة وصلاة العيد

Dimanche 28 Juillet 2019

Dimanche 28 Juillet 2019
باب نات - يواصل الاعلامي المصري أحمد موسى استغلال كل فرصة من أجل مهاجمة حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي حتى في حضرة الموت.
وصف الاعلامي المصري أحمد موسى، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ب" الغبي" و" الارهابي" وذلك تعليقا على مشاركة الأخير في جنازة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.
وقال أحمد موسى أن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي لا يعرف الفرق بين صلاة الجنازة وصلاة العيد، مضيفا " راشد الغنوشي يصلي صلاة الجنازة بطريقة خاطئة".
وتابع أحمد موسى " التكبير فقط في صلاة العيد ولا ينسحب على صلاة الجنازة".

وأضاف " راشد الغنوشي لا يعرف الدين".



  
  
     
  
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