الشيخ منير الكمنتر: شكرا سي الباجي... عارضناك لكننا لم نسمع أن عالما أوقف أو أحد أسكت أو أحد صودر رأيه

Dimanche 28 Juillet 2019



باب نات

- أثنى الشيخ الدكتور منير الكمنتر على ما قدمه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لتونس.وقال الشيخ الدكتور " عارضنا الباجي قايد السبسي وانتقدناه بحدة بخصوص قانون المساواة في الميراث لكننا لم نسمع أن عالما أوقف أو أحد أسكت أو أحد صودر رأيه"، مضيفا " الباجي رحمه الله وضع تونس على طريق الديمقراطية و الحريّة والعدالة ولا خوفَ عليها بعد اليوم".وتابع منير الكمنتر" الباجي خدم تونس رحمه الله شكرا لك سيد الرئيس".