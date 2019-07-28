الشيخ منير الكمنتر: شكرا سي الباجي... عارضناك لكننا لم نسمع أن عالما أوقف أو أحد أسكت أو أحد صودر رأيه

Dimanche 28 Juillet 2019
باب نات - أثنى الشيخ الدكتور منير الكمنتر على ما قدمه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لتونس.
وقال الشيخ الدكتور " عارضنا الباجي قايد السبسي وانتقدناه بحدة بخصوص قانون المساواة في الميراث لكننا لم نسمع أن عالما أوقف أو أحد أسكت أو أحد صودر رأيه"، مضيفا " الباجي رحمه الله وضع تونس على طريق الديمقراطية و الحريّة والعدالة ولا خوفَ عليها بعد اليوم".
وتابع منير الكمنتر" الباجي خدم تونس رحمه الله شكرا لك سيد الرئيس".
وقال الشيخ الدكتور " عارضنا الباجي قايد السبسي وانتقدناه بحدة بخصوص قانون المساواة في الميراث لكننا لم نسمع أن عالما أوقف أو أحد أسكت أو أحد صودر رأيه"، مضيفا " الباجي رحمه الله وضع تونس على طريق الديمقراطية و الحريّة والعدالة ولا خوفَ عليها بعد اليوم".
وتابع منير الكمنتر" الباجي خدم تونس رحمه الله شكرا لك سيد الرئيس".
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Par:BABANETTOO (France )
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