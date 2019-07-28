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حمة الهمامي ينطلق في جمع تزكيات الترشح للانتخابات الرئاسية

Dimanche 28 Juillet 2019

Dimanche 28 Juillet 2019
باب نات - انطلق الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي الأحد 28 جويلية في جمع التزكيات للترشح للانتخابات الرئاسية .
وعلى حمة الهمامي جمع 10 ألاف توقيع من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في 15 سبتمبر القادم.




  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 186501

BABANETTOO  (France)  |Dimanche 28 Juillet 2019 à 12h 13m |           
Babnet.

Vous faites de la promotion en publiant le lien pour une campagne électorale d'un candidat à la présidentielle.

Faites-le pour tout le monde ou supprimez le lien / question de partialité et de déontologie

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 28 Juillet 2019 à 12h 03m |           
ألف تحية وتحية الى الجميع والبداية مع هذا الخبر العاجل -حمة يقرر أخذ مكان الباجي بالقصر -طبعا الخبر عادي ومتوقع ولكن الغير عادي أن حمة فشل في الانتخابات الفارطة في جمع العشرة ألاف تزكية رغم تواجده بنفسه في شارع بورقيبة واستجدائه التزكيات دون جدوى .هذا في أوج نشاطه فما بالك باليوم وهو في أدنى درجات أفوله .الطريف أنه تقدم في الرئاسيات الفارطة بفضل تزكية عدوه اللدود النهضة .اذن لما لا
يقتصر الوقت ويكرر تزكية النهضة من جديد .



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