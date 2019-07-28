Dimanche 28 Juillet 2019
باب نات - انطلق الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي الأحد 28 جويلية في جمع التزكيات للترشح للانتخابات الرئاسية .
وعلى حمة الهمامي جمع 10 ألاف توقيع من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في 15 سبتمبر القادم.
وعلى حمة الهمامي جمع 10 ألاف توقيع من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في 15 سبتمبر القادم.
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Par:BABANETTOO (France )
Sur: حمة الهمامي ينطلق في جمع تزكيات الترشح للانتخابات الرئاسية