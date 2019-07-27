الأكاديمي خالد قزمير: الزّبيدي له كل المؤهّلات ليكون رئيسا لتونس

Samedi 27 Juillet 2019



باب نات

- قال الكاتب والأكاديمي خالد ڨزمير، في مداخلة له عبر موجات اذاعة ديوان أف أم يوم السبت، إنّ وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي يملك جميع المؤهّلات ليكون رئيسا لتونس تماما كالفقيد الباجي قايد السبسي" بحسب تقديره.وأضاف ڨزمير بأنّ تونس بحاجة إلى قيادات ورجالات دولة للنّهوض بها شأنَ عبد الكريم زبيدي قائلا " أتمنّى أن يأخذ المشعل ويقود تونس ليوجّهها إلى المسار الصّحيح ."هذا وأشاد خالد ڨزمير بنزاهة الزّبيدي، معتبرا أن لديه حظوظا جدية في الفوز في صورة ترشّحه للانتخابات الرّئاسيّة القادمة.