بولبابه سالم : قايد السبسي أنقذ تونس من حمام دم و كان بورقيبيا ديمقراطيا

Samedi 27 Juillet 2019



باب نات

- اعتبر الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم في مداخلة على راديو ديوان fm ان الرئيس الباجي قايد السبسي أنقذ تونس من حمام دم سنة 2014 ورفض التدخل الأجنبي من قوى الشر الخارجية من اجل استنساخ السيناريو الدموي المصري في تونس و كانت هناك غرفة عمليات اعلامية مستعدة لتبييض الجريمة لكن الرجل رفض ذلك بشدة رغم المغريات المالية و دعا الى الوحدة الوطنية ،،من ناحية اخرى اضاف بولبابه سالم في تغطية الحدث الذي قدمه محمد اليوسفي ان الباجي قايد السبسي كان بورقيبيا اصلاحيا و نادى بدمقرطة الحزب الاشتراكي الدستوري صحبة احمد المستيري و حسيب بن عمار و غيرهم لذلك عندما توفرت الفرصة بعد الثورة صان مسار الانتقال الديمقراطي و ساهم في بناء تونس الديمقراطية . هذه الصفات جلبت له تقدير التونسيين و احترام معارضيه .