مورو: وجدي غنيم قاذورة من قاذورات التاريخ ذكر اسمه موجب لاعادة الوضوء وسنطالب تركيا بطرده

Samedi 27 Juillet 2019



باب نات

- استنكر السبت 27 جويلية، القيادي بحركة النهضة والنائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو، تهجم الداعية التكفيري وجدي غنيم على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.وفي مداخلة على أمواج إذاعة اكسبرس أف أم قال مورو "لم أعد اتحمل حتى سماع اسمه وعندما جاءنا لم نكن نعلم عنه ما يصدر عنه" وتابع متأسفا "غلطنا في الشخص ونعتذر للشعب التونسي لأننا لم نكن نعرف أنه بهذه القذارة والنذالة".وأكّد أنه سيسعى لتتقدم تونس بطلب للسلطات التركية التي تؤويه، برفع حق الاقامة فيها لأنه يستعملها قاعدة لبث سمومه في الناس.وقال مستنكرا "من هذا الرجل حتي يتحدّث عن الباجي قائد السبسي فهو لا يعي قيم الاسلام والحضارة والانسانية والأخلاق وهو من الدناءة بحيث نقرف من سماعه وأتصور ذكر اسمه موجب لإعادة الوضوء".