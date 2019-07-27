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مورو: وجدي غنيم قاذورة من قاذورات التاريخ ذكر اسمه موجب لاعادة الوضوء وسنطالب تركيا بطرده

Samedi 27 Juillet 2019

Samedi 27 Juillet 2019
باب نات - استنكر السبت 27 جويلية، القيادي بحركة النهضة والنائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو، تهجم الداعية التكفيري وجدي غنيم على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

وفي مداخلة على أمواج إذاعة اكسبرس أف أم قال مورو "لم أعد اتحمل حتى سماع اسمه وعندما جاءنا لم نكن نعلم عنه ما يصدر عنه" وتابع متأسفا "غلطنا في الشخص ونعتذر للشعب التونسي لأننا لم نكن نعرف أنه بهذه القذارة والنذالة".


وأكّد أنه سيسعى لتتقدم تونس بطلب للسلطات التركية التي تؤويه، برفع حق الاقامة فيها لأنه يستعملها قاعدة لبث سمومه في الناس.
وقال مستنكرا "من هذا الرجل حتي يتحدّث عن الباجي قائد السبسي فهو لا يعي قيم الاسلام والحضارة والانسانية والأخلاق وهو من الدناءة بحيث نقرف من سماعه وأتصور ذكر اسمه موجب لإعادة الوضوء".


  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 186472

BABANETTOO  (France)  |Samedi 27 Juillet 2019 à 15h 03m |           
C'est un populisme à deux balles ...

Chacun est libre de dire ce qu'il veut ... Simplement, il faut riposter mais à arriver à demander à un autre état souverain d'expulser ce prédicateur, ça c'est une bassesse ...

Ryan81  (Tunisia)  |Samedi 27 Juillet 2019 à 15h 01m |           
أظنه أطهر منك يا مورو والتاريخ قد يبين لنا ذلك

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Samedi 27 Juillet 2019 à 14h 28m |           
اتفوه و اللعنة. بالموصل. على الكلب وجدي. غنيم(غريم و عدو المسلمين)وعلى كل المتعاطفين معه وعلى كل طحانته بتونس والعالم العربي

Sarramba  (France)  |Samedi 27 Juillet 2019 à 14h 09m |           
هل يقبل الاستاذ مورو أن تتدخل دولة أجنبية وتطلب من حكومتنا وقضائنا طرد فلان أو فلتان
لازال مخنا استبدادي و دكتاتوري



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