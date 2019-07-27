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بعد الحملة الشرسة ضدّه للدفاع عن الرئيس السبسي، التكفيري وجدي غنيم يحجب صفحته عن التونسيين

Samedi 27 Juillet 2019

Samedi 27 Juillet 2019
باب نات - قام الجمعة 26 جويلية الداعية التكفيري وجدي غنيم بحجب صفحته الرسمية على الفايسبوك عن التونسيين وذلك بعد الحملة الالكترونية الشرسة ضدّه على خلفية تهجّمه على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

ومنذ أن نشر تعليقه المسيء للرئيس السبسي لم يتوقّف التونسيون عن تلقين الداعية التكفيري درسا لن ينساه ما دفعه إلى حب صفحته.
يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبعد الجدل الذي أثاره غنيم أصدر قرار بمنع هذا الأخير من دخول الأراضي التونسية.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186464

Karimyousef  (France)  |Samedi 27 Juillet 2019 à 11h 20m |           
Les tunisiens n'ont pas besoin d'un homme haineux qui a eu l'indécence de critiquer le président alors qu'il n'est même pas encore enterré.
Son âme malade n'a pas pu attendre au moins quelques jours pour proférer ce genre de propos.honte à lui .




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