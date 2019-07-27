بعد الحملة الشرسة ضدّه للدفاع عن الرئيس السبسي، التكفيري وجدي غنيم يحجب صفحته عن التونسيين

Samedi 27 Juillet 2019



باب نات

- قام الجمعة 26 جويلية الداعية التكفيري وجدي غنيم بحجب صفحته الرسمية على الفايسبوك عن التونسيين وذلك بعد الحملة الالكترونية الشرسة ضدّه على خلفية تهجّمه على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.ومنذ أن نشر تعليقه المسيء للرئيس السبسي لم يتوقّف التونسيون عن تلقين الداعية التكفيري درسا لن ينساه ما دفعه إلى حب صفحته.يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبعد الجدل الذي أثاره غنيم أصدر قرار بمنع هذا الأخير من دخول الأراضي التونسية.