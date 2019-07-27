Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Thawrat-El-Shak  

لطفي زيتون: الترويكا نظام طائفي وكنت من الداعين لتولي السبسي رئاسة الجمهورية

Samedi 27 Juillet 2019

Samedi 27 Juillet 2019
باب نات - أكّد السياسي لطفي زيتون لدى حضوره يوم الجمعة 26 جويلية 2019 في اذاعة أكسبريس , أنّه كان يرى أن الباجي قايد السبسي يجب أن يكون رئيسا الجمهورية بعد إنتخابات 2011، إلا أنّ ذلك لم يكن ممكننا في ذلك الوقت بسبب نتائج الإنتخابات و”التسرع في تقاسم السلطة”…

وأضاف لطفي زيتون أنّ إنتخابات 2011 كانت تقسيما للدولة وليست تقسيما للحكم، من خلال 3 سلطات، وكل سلطة لديها رئيس، قائلا إن الترويكا كانت “نظاما طائفيا” حسب قوله.


كما أشار ضيف البرنامج، إلى أن هذا التقسيم ليس عيبا في السياسة، إلّا أنّ ذلك يبقى عيبا خاصّة وأنّ نتائج الإنتخابات في ذلك الوقت قسمت الدّولة ولم تقسّم السلطة على حدّ قوله.

  
  
     
  
rtt-2032f40bc0478a147246905152eebce0-2019-07-27 09:33:01






1 de 1 commentaires pour l'article 186463

Mandhouj  (France)  |Samedi 27 Juillet 2019 à 10h 16m |           
كل واحد و تحليله .. و في تلك الفترة كان ربي و الشعب واقفين لتونس .. و كانت إرادة التغيير و الحياة غالية على السلبيات .. و للتاريخ، في كل العاءلات السياسية كان هناك رجال و نساء لهم فكر الدولة، و الحمد لله على ذلك . و ميش لازم نطولوا الحديث.
لكن إذا الكلام المنشور هنا للسيد زيتون، غير مخرج عن سياقه ، عندي تعليق واحد: الله يهلك الأستاذ إلي قراك.

تونس ستبقى عظيمة بشعبها .



En continu

السبت 27 جويلية 2019 | 24 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:14 19:33 16:16 12:33 05:21 03:37
30°
 35° % 62 :الرطــوبة
تونــس 24°
3.6 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
35°-2434°-2233°-2134°-2235°-24
  • Avoirs en devises
    16042,9

  • (26 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,20574 DT        1$ =2,87723 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 juill)   299,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564219852|186463 2362|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires