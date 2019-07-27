Samedi 27 Juillet 2019
باب نات - أكّد السياسي لطفي زيتون لدى حضوره يوم الجمعة 26 جويلية 2019 في اذاعة أكسبريس , أنّه كان يرى أن الباجي قايد السبسي يجب أن يكون رئيسا الجمهورية بعد إنتخابات 2011، إلا أنّ ذلك لم يكن ممكننا في ذلك الوقت بسبب نتائج الإنتخابات و”التسرع في تقاسم السلطة”…
وأضاف لطفي زيتون أنّ إنتخابات 2011 كانت تقسيما للدولة وليست تقسيما للحكم، من خلال 3 سلطات، وكل سلطة لديها رئيس، قائلا إن الترويكا كانت “نظاما طائفيا” حسب قوله.
كما أشار ضيف البرنامج، إلى أن هذا التقسيم ليس عيبا في السياسة، إلّا أنّ ذلك يبقى عيبا خاصّة وأنّ نتائج الإنتخابات في ذلك الوقت قسمت الدّولة ولم تقسّم السلطة على حدّ قوله.
وأضاف لطفي زيتون أنّ إنتخابات 2011 كانت تقسيما للدولة وليست تقسيما للحكم، من خلال 3 سلطات، وكل سلطة لديها رئيس، قائلا إن الترويكا كانت “نظاما طائفيا” حسب قوله.
كما أشار ضيف البرنامج، إلى أن هذا التقسيم ليس عيبا في السياسة، إلّا أنّ ذلك يبقى عيبا خاصّة وأنّ نتائج الإنتخابات في ذلك الوقت قسمت الدّولة ولم تقسّم السلطة على حدّ قوله.
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Par:mandhouj (France )
Sur: لطفي زيتون: الترويكا نظام طائفي وكنت من الداعين لتولي السبسي رئاسة الجمهورية