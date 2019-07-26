مؤثر: مواطنون وعسكريون وأمنيون يؤدون التحية العسكرية خلال مرور جثمان الرئيس

Vendredi 26 Juillet 2019
باب نات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الجمعة 26 جويلية صورة لعدد من الأمنيين والعسكريين والمواطنين يؤدون التحية العسكرية خلال مرور موكب جثمان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.
وعلّق رواد الفايسبوك بالقول " الشعب التونسي العظيم يودع الرئيس وداع الأبطال".
يذكر أنه وبحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية, ستُقام مراسم جنازة وطنية لرئيس الجمهورية الراحل يوم السبت 27 جويلية 2019 انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا بقصر قرطاج بحضور عدد من قادة دول شقيقة وصديقة وممثلي منظمات دولية وإقليمية إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية.
يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، إنتقل صباح يوم الخميس الى جوار ربه.
وأدى رئيس مجلس نواب الشعب عشية أمس بقصر باردو اليمين الدستورية خلال اجتماع مكتب البرلمان، ليشغل خطة رئيس الدولة مؤقتا، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما، وفق ما تنص عليه الفصول 84 و85 و86 من الدستور التونسي.
وعلّق رواد الفايسبوك بالقول " الشعب التونسي العظيم يودع الرئيس وداع الأبطال".
يذكر أنه وبحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية, ستُقام مراسم جنازة وطنية لرئيس الجمهورية الراحل يوم السبت 27 جويلية 2019 انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا بقصر قرطاج بحضور عدد من قادة دول شقيقة وصديقة وممثلي منظمات دولية وإقليمية إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية.
يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، إنتقل صباح يوم الخميس الى جوار ربه.
وأدى رئيس مجلس نواب الشعب عشية أمس بقصر باردو اليمين الدستورية خلال اجتماع مكتب البرلمان، ليشغل خطة رئيس الدولة مؤقتا، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما، وفق ما تنص عليه الفصول 84 و85 و86 من الدستور التونسي.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
Sur: رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع فيديو : عبير موسي تنفي مقاطعتها لجنازة الباجي و تتهم الصفحات المأجورة