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صورة اليوم : حقق حلم الأطفال فعاشت احلامهم و مات البجبوج

Vendredi 26 Juillet 2019

Vendredi 26 Juillet 2019
رحم الله الفقيد وندعو الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فراديس
جنانه وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.












  
  
     
  
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