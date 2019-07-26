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قناة العربية الحدث ترفض حديث يوسف الوسلاتي عن انتقال سلمي للسلطة في تونس وتقطع الاتصال معه

Vendredi 26 Juillet 2019

Vendredi 26 Juillet 2019
باب نات - كشف الخميس 25 جويلية الاعلامي يوسف الوسلاتي، أن قناة العربية الحدث قطعت الاتصال به بمجرد ان تحدثت عن سيناريو الانتقال السلمي للسلطة وفق الدستور.

وتابع الوسلاتي "قطعوا الاتصال حين قلت انه ليس للبلاد مشكلة بفضل دستورها ومجتمعها المدني ووووو..." وهاجمهم قائلا "ما اتعسكم ..وما اقبح حقدكم".



وكان رئيس نقابة الصحفيين ناجي البغوري انتقد الخميس 25 جويلية، التعاطي الاعلامي لقنوات أجنبية مع مستجدّات الوضع في تونس بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
وقال البغوري "سقوط أخلاقي ومهني، حين يوجه الإعلام لخدمة المصالح الإقليمية، لم يصدقوا بعد أن تونس بلد ديمقراطي أنجز ثورة أبهرت العالم رغم كل المصاعب".



  
  
     
  
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