مرزوق : بعد ما حافظ نجل الرئيس دخّلها بعضها بالتخلويض ... أدعو لاصدار بلاغات طبية شفافة عن الوضع الصحي للرئيس

Jeudi 25 Juillet 2019



باب نات

- طارق عمراني - في تدوينة له نشرها على حسابه الشخصي بالفايسبوك أعرب رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق عن قلقه من الاشاعات التي تروج حول صحة رئيس الجمهوريه بعد تعرضه لوعكة صحية جديدة، داعيا وزير الدفاع للتدخل بإصدار تقارير مفصلة عن صحة رئيس الجمهورية و ذلك في إطار الشفافية خاصة بعد "ما نجل الرئيس ''دخلها بعضها كالعادة '' بتصريحاته المخلوضة" حسب تعبيره .نجدد تمنياتنا للرئيس بالصحة والعافية ودعواتنا له بالشفاء وأعتقد أنه سيكون من الحكمة مراعاة لأمن البلاد أن يأذن وزير الدفاع الذي نثق فيه، وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة والبرلمان، للمستشفى العسكري بإصدار بلاغات طبية شفافة عن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية.وأن تكون الكلمة في هذا المجال للأطباء، خاصة وقد صار بعض مستشاري الرئيس وبعض السياسيين يلعبون أطراحا "سياسية" سيئة ومكشوفة، وبعد أن "دخلها نجل الرئيس كالعادة بعضها " بتصريحاته "المخلوضة" وسعي بعضهم لاستعمال هذه التصريحات لبث الفتنة والإشاعات.نرجو السلامة والصحة للرئيسالشفافية من مصادر الثقة أحسن وسيلة لمحاربة الإشاعات والحفاظ على السلم الأهلي