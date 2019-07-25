مرزوق : بعد ما حافظ نجل الرئيس دخّلها بعضها بالتخلويض ... أدعو لاصدار بلاغات طبية شفافة عن الوضع الصحي للرئيس

Jeudi 25 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - في تدوينة له نشرها على حسابه الشخصي بالفايسبوك أعرب رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق عن قلقه من الاشاعات التي تروج حول صحة رئيس الجمهوريه بعد تعرضه لوعكة صحية جديدة، داعيا وزير الدفاع للتدخل بإصدار تقارير مفصلة عن صحة رئيس الجمهورية و ذلك في إطار الشفافية خاصة بعد "ما نجل الرئيس ''دخلها بعضها كالعادة '' بتصريحاته المخلوضة" حسب تعبيره .
و هذا نص التدوينة:
نجدد تمنياتنا للرئيس بالصحة والعافية ودعواتنا له بالشفاء وأعتقد أنه سيكون من الحكمة مراعاة لأمن البلاد أن يأذن وزير الدفاع الذي نثق فيه، وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة والبرلمان، للمستشفى العسكري بإصدار بلاغات طبية شفافة عن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية.
وأن تكون الكلمة في هذا المجال للأطباء، خاصة وقد صار بعض مستشاري الرئيس وبعض السياسيين يلعبون أطراحا "سياسية" سيئة ومكشوفة، وبعد أن "دخلها نجل الرئيس كالعادة بعضها " بتصريحاته "المخلوضة" وسعي بعضهم لاستعمال هذه التصريحات لبث الفتنة والإشاعات.
نرجو السلامة والصحة للرئيس
الشفافية من مصادر الثقة أحسن وسيلة لمحاربة الإشاعات والحفاظ على السلم الأهلي
و هذا نص التدوينة:
نجدد تمنياتنا للرئيس بالصحة والعافية ودعواتنا له بالشفاء وأعتقد أنه سيكون من الحكمة مراعاة لأمن البلاد أن يأذن وزير الدفاع الذي نثق فيه، وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة والبرلمان، للمستشفى العسكري بإصدار بلاغات طبية شفافة عن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية.
وأن تكون الكلمة في هذا المجال للأطباء، خاصة وقد صار بعض مستشاري الرئيس وبعض السياسيين يلعبون أطراحا "سياسية" سيئة ومكشوفة، وبعد أن "دخلها نجل الرئيس كالعادة بعضها " بتصريحاته "المخلوضة" وسعي بعضهم لاستعمال هذه التصريحات لبث الفتنة والإشاعات.
نرجو السلامة والصحة للرئيس
الشفافية من مصادر الثقة أحسن وسيلة لمحاربة الإشاعات والحفاظ على السلم الأهلي
En continu
- Hier 22:09 استقالة جماعية لمكتب النهضة بالقيروان
- Hier 20:58 بريطانيا.. بوريس جونسون يبدأ تشكيل حكومته
- Hier 18:42 إقالة قائد ''الدرك الوطني'' في الجزائر
- Hier 16:50 تعيينات جديدة ونقل على رأس شركات النقل
- Hier 16:43 حركة جزئيّة بسلك الولاة تونس
أول أوسو
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:16
|19:34
|16:16
|12:33
|05:19
|03:35
|
30°
|38°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|38°-26
|42°-28
|36°-25
|33°-22
|33°-22
Follow @babnet_Tunisie
(129 449) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 95 673) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 516) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 473) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 57 961) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 53 968) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 47 578) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 248) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 976) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 45 473) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 44 594) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 756) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 43 476) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 490) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 38 749) البيان الفضيحة..
( 38 318) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 37 709) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 37 630) الباك الفرنسية: يسر العبيدي من ن
( 36 848) الإعلام الغاني إعتبرها صورة ''الكا
( 36 832) صفاقس : الجمهور ينسحب من عرض جميلة
Par:raisonnable ( )
Sur: نقل رئيس الجمهورية للمستشفى العسكري