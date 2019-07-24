سيف الدين الجبري يترأس قائمة ''مواطنون ونشارك'' بولاية منوبة

Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - علم موقع باب نات أن أعضاء مبادرة مواطنون ونشارك والتي تضم أيضا التحالف الاجتماعي قد صادقوا رسميا على ترشيح الناشط السابق في الحركة الطلابية والوجه الشبابي البارز في ولاية منوبة رئيسا لقائمة مستقلة بالجهة.
يذكر أن الجبري من الشخصيات الشبابية المعروفة في التحركات التي شهدتها البلاد في اطار حملات "مانيش مسامح" و"فاش نستناو" وهو أصيل منطقة دوار هيشر.
وقد أكدت مصادرنا أن في ترشيح سيف الدين الجبري رسالة مضمونة الوصول بالفعل لا بالقول تتضمن تأكيدا صريحا للمراهنة على تشريك الشباب في البرلمان القادم من أجل تجديد الطبقة السياسية.
الجبري هو عضو مؤسس في مبادرة مواطنون وقد حظي بتوافق واسع لرئاسة قائمة الدائرة الانتخابية بمنوبة على اعتبار المصداقية التي يتمتع بها خاصة في أوساط شباب الأحياء الشعبية ونشطاء المجتمع المدني.
يذكر أن الجبري من الشخصيات الشبابية المعروفة في التحركات التي شهدتها البلاد في اطار حملات "مانيش مسامح" و"فاش نستناو" وهو أصيل منطقة دوار هيشر.
وقد أكدت مصادرنا أن في ترشيح سيف الدين الجبري رسالة مضمونة الوصول بالفعل لا بالقول تتضمن تأكيدا صريحا للمراهنة على تشريك الشباب في البرلمان القادم من أجل تجديد الطبقة السياسية.
الجبري هو عضو مؤسس في مبادرة مواطنون وقد حظي بتوافق واسع لرئاسة قائمة الدائرة الانتخابية بمنوبة على اعتبار المصداقية التي يتمتع بها خاصة في أوساط شباب الأحياء الشعبية ونشطاء المجتمع المدني.
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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