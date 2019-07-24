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سامي قعلول : عبد الكريم الزبيدي قد يكون مرشح نداء تونس في الانتخابات الرئاسية

Mercredi 24 Juillet 2019

Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - قال عضو المكتب السياسي لحركة نداء تونس سامي قعلول ان عبد الكريم الزبيدي سيكون مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية اذا وقعت تزكيته من الرئيس المؤسس الباجي قايد السبسي ، و اضاف خلال استضافته في برنامج "هنا تونس " الذي يقدمه محمد اليوسفي في راديو ديوان fm ان هناك مشاورات داخل هياكل الحزب و النداء معني بالرئاسية لكن تبقى الكلمة الاخيرة للباجي قايد السبسي.




  
  
     
  
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