سامي قعلول : عبد الكريم الزبيدي قد يكون مرشح نداء تونس في الانتخابات الرئاسية

Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - قال عضو المكتب السياسي لحركة نداء تونس سامي قعلول ان عبد الكريم الزبيدي سيكون مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية اذا وقعت تزكيته من الرئيس المؤسس الباجي قايد السبسي ، و اضاف خلال استضافته في برنامج "هنا تونس " الذي يقدمه محمد اليوسفي في راديو ديوان fm ان هناك مشاورات داخل هياكل الحزب و النداء معني بالرئاسية لكن تبقى الكلمة الاخيرة للباجي قايد السبسي.
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Par:sarramba (France )
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