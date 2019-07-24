الهمامي للرحوي : انا اللي حرّرتك من ذاتك الأنانية و الاّ راك غارق للعنكوش مع النهضة

Mercredi 24 Juillet 2019



باب نات

- طارق عمراني - خلال مداخلته في برنامج ميدي شو قال الزعيم التاريخي لحزب العمال حمة الهمامي بأنه سعيد بتصريح القيادي في حزب الوطد الموحد و الذي وصفه ب "الكابح" الذي تم التخلص منه، كما اعتبر الهمامي ان الفضل يعود له في تحرير الرحوي و رفاقه من ذواتهم الانانية و سعيهم إلي الاقتراب من منظومة الحكم، و قال حمة الهمامي "كان موش مني راهو الرحوي غارق للعنكوش مع الشاهد و النهضة في حكومة فاشلة".