الهمامي للرحوي : انا اللي حرّرتك من ذاتك الأنانية و الاّ راك غارق للعنكوش مع النهضة

Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - خلال مداخلته في برنامج ميدي شو قال الزعيم التاريخي لحزب العمال حمة الهمامي بأنه سعيد بتصريح القيادي في حزب الوطد الموحد و الذي وصفه ب "الكابح" الذي تم التخلص منه، كما اعتبر الهمامي ان الفضل يعود له في تحرير الرحوي و رفاقه من ذواتهم الانانية و سعيهم إلي الاقتراب من منظومة الحكم، و قال حمة الهمامي "كان موش مني راهو الرحوي غارق للعنكوش مع الشاهد و النهضة في حكومة فاشلة".
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Par:karimyousef (France )
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