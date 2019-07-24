Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Yalli Naweettichguilni  

الهمامي للرحوي : انا اللي حرّرتك من ذاتك الأنانية و الاّ راك غارق للعنكوش مع النهضة

Mercredi 24 Juillet 2019

Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - خلال مداخلته في برنامج ميدي شو قال الزعيم التاريخي لحزب العمال حمة الهمامي بأنه سعيد بتصريح القيادي في حزب الوطد الموحد و الذي وصفه ب "الكابح" الذي تم التخلص منه، كما اعتبر الهمامي ان الفضل يعود له في تحرير الرحوي و رفاقه من ذواتهم الانانية و سعيهم إلي الاقتراب من منظومة الحكم، و قال حمة الهمامي "كان موش مني راهو الرحوي غارق للعنكوش مع الشاهد و النهضة في حكومة فاشلة".



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 186315

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 24 Juillet 2019 à 14h 32m |           
آشك عارف : ديما تتحيّل على العباد حتّى لين جاء النهار إلّي تحيّلوا عليك فيه. ما تخافش ما يعملولك شيء وما همش باش يخسروك برشة. على خاطر الكلكم في دائرة الصفر فاصل.

Karimyousef  (France)  |Mercredi 24 Juillet 2019 à 14h 30m |           
C'est la fin d'un vrai cirque,ce qui vous intéresse ce n'est pas la lutte des classes mais la lutte des Places.



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