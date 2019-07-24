Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Yalli Naweettichguilni  

ليلى الحمروني : عبير موسي ظاهرة شعبوية وحزبها منتهي الصلاحية

Mercredi 24 Juillet 2019

Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - في لقاء مُباشر، جمعها اليوم الأربعاء 24 جويلية 2019، بموقع تونس الرقمية علّقت النّائب بالبرلمان عن كتلة الائتلاف الوطني ليلى الحمروني، على الحزب الدستوري ورئيسته عبير موسي.

وقالت الحمروني أنه خلافا لما يروج فإن عبير موسى بحزبها لا تعتبر ظاهرة خطيرة بل شعبوية، مضيفة أنّ ما يُعاب عليها هو تأخرّها في القضايا المتعلّقة بالمرأة.


كما أشارت إلى أنّ ربط برنامج هذا الحزب بعداء حركة النهضة، هو عبارة عن الإعتماد على خطاب بسيط وتبسيطي ولا يرتقي للبرنامج الحزبي، مشددة على أنّه لا يُمكن تشكيل حكومة ولا تمرير قوانين دون الحوار والنقاش بين مختلف الأطراف.

هذا وأكدت الحمروني أن الحزب الدستوري بلغ اقصى ما يمكن ان يبلغه علاوة على انه يعيش حاليا بعض التصدعات خاصة فيما يتعلق بالقائمات الانتخابية والترشح للتشريعية.


  
  
     
  
rtt-1ef61b324be2c7838aeaf2ac0e90da98-2019-07-24 14:07:51






0 de 0 commentaires pour l'article 186314



En continu

الأربعاء 24 جويلية 2019 | 21 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:17 19:35 16:16 12:33 05:18 03:34
35°
 35° % 24 :الرطــوبة
تونــس 24°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
35°-2436°-2642°-2735°-2433°-23
  • Avoirs en devises
    16054,1

  • (24 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,21378 DT        1$ =2,87383 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 juill)   307,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563979296|186314 2181|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires