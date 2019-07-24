ليلى الحمروني : عبير موسي ظاهرة شعبوية وحزبها منتهي الصلاحية

Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - في لقاء مُباشر، جمعها اليوم الأربعاء 24 جويلية 2019، بموقع تونس الرقمية علّقت النّائب بالبرلمان عن كتلة الائتلاف الوطني ليلى الحمروني، على الحزب الدستوري ورئيسته عبير موسي.
وقالت الحمروني أنه خلافا لما يروج فإن عبير موسى بحزبها لا تعتبر ظاهرة خطيرة بل شعبوية، مضيفة أنّ ما يُعاب عليها هو تأخرّها في القضايا المتعلّقة بالمرأة.
كما أشارت إلى أنّ ربط برنامج هذا الحزب بعداء حركة النهضة، هو عبارة عن الإعتماد على خطاب بسيط وتبسيطي ولا يرتقي للبرنامج الحزبي، مشددة على أنّه لا يُمكن تشكيل حكومة ولا تمرير قوانين دون الحوار والنقاش بين مختلف الأطراف.
هذا وأكدت الحمروني أن الحزب الدستوري بلغ اقصى ما يمكن ان يبلغه علاوة على انه يعيش حاليا بعض التصدعات خاصة فيما يتعلق بالقائمات الانتخابية والترشح للتشريعية.
وقالت الحمروني أنه خلافا لما يروج فإن عبير موسى بحزبها لا تعتبر ظاهرة خطيرة بل شعبوية، مضيفة أنّ ما يُعاب عليها هو تأخرّها في القضايا المتعلّقة بالمرأة.
كما أشارت إلى أنّ ربط برنامج هذا الحزب بعداء حركة النهضة، هو عبارة عن الإعتماد على خطاب بسيط وتبسيطي ولا يرتقي للبرنامج الحزبي، مشددة على أنّه لا يُمكن تشكيل حكومة ولا تمرير قوانين دون الحوار والنقاش بين مختلف الأطراف.
هذا وأكدت الحمروني أن الحزب الدستوري بلغ اقصى ما يمكن ان يبلغه علاوة على انه يعيش حاليا بعض التصدعات خاصة فيما يتعلق بالقائمات الانتخابية والترشح للتشريعية.
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Par:karimyousef (France )
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