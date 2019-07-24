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حمة الهمامي للمنشقين عن الجبهة : مبروك عليكم الشاهد ارتموا في احضانه لكني ساظل مناضلا

Mercredi 24 Juillet 2019

Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - قال الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي في مداخلة في برنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر امواج اذاعة موزاييك اليوم الاربعاء ان المنشقين عن الجبهة يجرون وراء المناصب بقيامهم بالانشقاق واعلان حزب جديد يحمل نفس الاسم.

وقال حمة الهمامي " اقول لمن يعتبرني " كابح" للطموحات اني مناضل وارفض المناصب ولو كنت اجري وراء منصب لما شاهدتموني في المعارضة.


وتابع حمة الهمامي " هنالك من فرض في النضال سعيا في عضوية بالبرلمان الافريقي وانا لستت من يبيعون مواقفهم. مضيفا " مبروك على الذين يسعون لرضاء الشاهد خطواتهم الجديدة لكني لن اكون معهم.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186313

Karimyousef  (France)  |Mercredi 24 Juillet 2019 à 14h 26m |           
Non Monsieur hamma vous n'êtes pas un opposant,vous êtes un destructeur de l'économie a travers les grèves,un agitateur voire un agité,un perturbateur de la vie politique.vous êtes un sectaire.
Tout le monde le sait que vous avez collaboré avec des anciens du régime pour déstabiliser la troïka.
Vous êtes un menteur pour avoir accusé la nahdha de l'assassinat de belaid.
Vous avez entravé la justice pour l'empêcher de découvrir les vrais commanditaires de ces assassinats.



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