حمة الهمامي للمنشقين عن الجبهة : مبروك عليكم الشاهد ارتموا في احضانه لكني ساظل مناضلا

Mercredi 24 Juillet 2019



باب نات

- قال الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي في مداخلة في برنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر امواج اذاعة موزاييك اليوم الاربعاء ان المنشقين عن الجبهة يجرون وراء المناصب بقيامهم بالانشقاق واعلان حزب جديد يحمل نفس الاسم.وقال حمة الهمامي " اقول لمن يعتبرني " كابح" للطموحات اني مناضل وارفض المناصب ولو كنت اجري وراء منصب لما شاهدتموني في المعارضة.وتابع حمة الهمامي " هنالك من فرض في النضال سعيا في عضوية بالبرلمان الافريقي وانا لستت من يبيعون مواقفهم. مضيفا " مبروك على الذين يسعون لرضاء الشاهد خطواتهم الجديدة لكني لن اكون معهم.