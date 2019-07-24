فتحي العيوني يطلق اسم الباجي قايد السبسي على المركب الرياضي بالكرم

Mercredi 24 Juillet 2019



باب نات

- أطلق المجلس البلدي ببلدية الكرم اسم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على ملعب الجهة.وصوّت 3 مستشارين بلديين من حركة نداء تونس ضدّ التسمية.وفي تصريح لاذاعة موزاييك أكّد رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني تغيير تسمية الكرم الغربي بالكرم المدينة و الكرم الشرقي بالكرم الشاطئ بسبب الآثار السلبية و التفرقة التي خلقتها التسمية القديمة للمنطقتين وفق تصريحه.وقرر المجلس البلدي بالكرم إطلاق اسم محمد الباحي قائد السبسي على المركب الرياضي البلدي بالكرم .وأوضح رئيس البلدية فتحي العيوني بأن ذلك يعود الى تأسيس تقليد جديد لتكريم الشخصيات الوطنية و هم على قيد الحياة مشيرا إلى أن السبسي قد تولي رئاسة البلدية سابقا في مناسبتين.