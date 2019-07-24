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فتحي العيوني يطلق اسم الباجي قايد السبسي على المركب الرياضي بالكرم

Mercredi 24 Juillet 2019

Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - أطلق المجلس البلدي ببلدية الكرم اسم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على ملعب الجهة.
وصوّت 3 مستشارين بلديين من حركة نداء تونس ضدّ التسمية.

وفي تصريح لاذاعة موزاييك أكّد رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني تغيير تسمية الكرم الغربي بالكرم المدينة و الكرم الشرقي بالكرم الشاطئ بسبب الآثار السلبية و التفرقة التي خلقتها التسمية القديمة للمنطقتين وفق تصريحه.




وقرر المجلس البلدي بالكرم إطلاق اسم محمد الباحي قائد السبسي على المركب الرياضي البلدي بالكرم .

وأوضح رئيس البلدية فتحي العيوني بأن ذلك يعود الى تأسيس تقليد جديد لتكريم الشخصيات الوطنية و هم على قيد الحياة مشيرا إلى أن السبسي قد تولي رئاسة البلدية سابقا في مناسبتين.


  
  
     
  
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