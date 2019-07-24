Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Zaman  

بولبابه سالم : من يتخلى عن واجبه الانتخابي لا يحق له التنبير او انتظار معجزة

Mercredi 24 Juillet 2019

Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - اعتبر الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم ان الوسيلة الوحيدة للتغيير هو اقبال المواطنين على الانتخابات و عدم التخلف عن هذا الموعد ،، و اضاف في برنامج " هنا شمس" الذي يقدمه محمد اليوسفي في راديو ديوان fm ان الانتخابات القادمة ستكون مفصلية في تاريخ تونس لأنها تقع للمرة الرابعة بعد الثورة و سترسخ المسار الديمقراطي نهائيا .

و قال ايضا ان من ينتظر تغييرا عبر الانقلابات واهم كما ان من ينتظر معجزة من السماء فقد ولى عهد المعجزات و السماء لا تمطر ذهبا و لا فضة فالسلطة القادمة من اختيار الشعب وحده ، و كل صوت انتخابي له أهميته عكس ما كان يحدث قبل 2011 .


  
  
     
  
rtt-4466282b99f9ef3614bd670387dcac60-2019-07-24 12:17:00






1 de 1 commentaires pour l'article 186301

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 24 Juillet 2019 à 12h 28m |           
"من يتخلى عن واجبه الانتخابي لا يحق له التنبير او انتظار معجزة"
كلام منطقي ووجيه. إلّي يحب البلاد تتحسّن يمشي ينتخب ويدلي بصوته.



En continu

الأربعاء 24 جويلية 2019 | 21 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:17 19:35 16:16 12:33 05:18 03:34
34°
 37° % 28 :الرطــوبة
تونــس 25°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
37°-2536°-2642°-2837°-2432°-22
  • Avoirs en devises
    16023,0

  • (23 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,21962 DT        1$ =2,87036 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 juill)   418,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563968355|186301 468|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires