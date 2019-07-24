بولبابه سالم : من يتخلى عن واجبه الانتخابي لا يحق له التنبير او انتظار معجزة

Mercredi 24 Juillet 2019



باب نات

- اعتبر الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم ان الوسيلة الوحيدة للتغيير هو اقبال المواطنين على الانتخابات و عدم التخلف عن هذا الموعد ،، و اضاف في برنامج " هنا شمس" الذي يقدمه محمد اليوسفي في راديو ديوان fm ان الانتخابات القادمة ستكون مفصلية في تاريخ تونس لأنها تقع للمرة الرابعة بعد الثورة و سترسخ المسار الديمقراطي نهائيا .و قال ايضا ان من ينتظر تغييرا عبر الانقلابات واهم كما ان من ينتظر معجزة من السماء فقد ولى عهد المعجزات و السماء لا تمطر ذهبا و لا فضة فالسلطة القادمة من اختيار الشعب وحده ، و كل صوت انتخابي له أهميته عكس ما كان يحدث قبل 2011 .