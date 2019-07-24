Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - اعتبر الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم ان الوسيلة الوحيدة للتغيير هو اقبال المواطنين على الانتخابات و عدم التخلف عن هذا الموعد ،، و اضاف في برنامج " هنا شمس" الذي يقدمه محمد اليوسفي في راديو ديوان fm ان الانتخابات القادمة ستكون مفصلية في تاريخ تونس لأنها تقع للمرة الرابعة بعد الثورة و سترسخ المسار الديمقراطي نهائيا .
و قال ايضا ان من ينتظر تغييرا عبر الانقلابات واهم كما ان من ينتظر معجزة من السماء فقد ولى عهد المعجزات و السماء لا تمطر ذهبا و لا فضة فالسلطة القادمة من اختيار الشعب وحده ، و كل صوت انتخابي له أهميته عكس ما كان يحدث قبل 2011 .
و قال ايضا ان من ينتظر تغييرا عبر الانقلابات واهم كما ان من ينتظر معجزة من السماء فقد ولى عهد المعجزات و السماء لا تمطر ذهبا و لا فضة فالسلطة القادمة من اختيار الشعب وحده ، و كل صوت انتخابي له أهميته عكس ما كان يحدث قبل 2011 .
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Par:mongi (Tunisia )
Sur: بولبابه سالم : من يتخلى عن واجبه الانتخابي لا يحق له التنبير او انتظار معجزة