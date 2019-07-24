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الهاروني : النهضة خرجت بعد مجلس الشورى موحّدة و أكثر قوة ،و واهم من راهن على تفكّكها

Mercredi 24 Juillet 2019

Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني بأن النهضة خرجت من الشورى بعد حوار موسع ومعمّق موحّدة واكثر قوة..ونقول لمن راهن وعمل على تفككها بانه واهم ،و ذلك بحسب مانشرته الصفحة الرسمية لحركة النهضة على الفايسبوك.

و كان الموقع الالكتروني للنهضة قد نشر بيان مجلس الشورى الإستثنائي المنعقد بتاريخ 24 جويلية 2019 و هذا نصه كما ورد على الموقع

" بسم الله الرحمن الرحيم

بيان الدورة التاسعة والعشرون لمجلس شورى حركة النهضة
انعقدت الدورة 29 لمجلس شورى حركة النهضة يومي 23 – 24 جويلية 2019 الموافق لـ 20 – 21 ذو القعدة 1440 هجري.

وبعد حوار ثري بين أعضائه وبحضور رئيس الحركة وأعضاء المكتب التنفيذي، وبعد التداول في ظروف ومقاييس تشكيل القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية والتفاعل معها في هياكل ومؤسسات الحركة خلصت الدورة الى:

1. دعوة المكتب التنفيذي الى مواصلة جهوده في تحسين القائمات التشريعية والاجتهاد في ذلك ما أمكن.

2. دعوة أبناء الحركة الى التجنّد من أجل تحقيق أفضل النتائج في الانتخابات القادمة.

3. التأكيد بإجماع المجلس على ضرورة حماية وحدة الحركة ودعمها، ومواصلة جهود التطوير والإصلاح.


رئيس مجلس الشورى

عبد الكريم الهاروني"


  
  
     
  
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