الطريق السيارة تونس – الحمامات : احتراق سيارة بعد حادث اصطدام ووفاة راكبيْها

Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - شهد الاربعاء 24 جويلية الطريق السيارة تونس - الحمامات حادثة مروّعة تمثّلت اصطدام سيارتين واحتراق احداهما ووفاة راكبيْها على عين المكان.
وقد تبع الحادث تعطّل لحركة المرور بالطريق السيارة حيث حلّت الحماية المدنية على عين المكان قبل أن يتم تأمين مكان الحادث في انتظار ازالة السيارة العالقة وسط الطريق السيارة ونقل جثث المتوفين للمستشفى.
وقد تبع الحادث تعطّل لحركة المرور بالطريق السيارة حيث حلّت الحماية المدنية على عين المكان قبل أن يتم تأمين مكان الحادث في انتظار ازالة السيارة العالقة وسط الطريق السيارة ونقل جثث المتوفين للمستشفى.
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Par:mongi (Tunisia )
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