كان سيقتلهم بمسدس به كاتم صوت.. 10 سنوات سجنا في حق مواطن تواصل مع شقيقه الداعشي الذي طلب منه تصفية مواطنين بالجنوب...

Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - اصدرت مؤخرا الداىرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ب10 سنوات سجنا في حق موقوف في العقد الرابع من العمر اتهم بالتواصل مع شقيقه الذي سافر الى ليبيا منذ 2013 وانظم الى داعش واصبح من مقاتليه بعد أن تلقى تدريبات عسكرية وقتالية والذي طلب منه الاستعداد لعملية كبرى بالجنوب التونسي تتمثل في قتل بعض المواطنين وهم من اجوارهما بسبب تعاونهم مع الوحدات العسكرية والامنية فعبر له المتهم الذي كان بدوره يحمل فكرا متشددا عن استعداده للقيام بتلك المهمة.
وللغرض ارسل له شقيقه الداعشي مبالغ مالية فاقت 70 الف دينار للشروع في تنفيذ المخطط الارهابي المذكور وبعد ان رصد المهتم ضحاياه تحول لشراء مسدس به كاتم صوت من جهة بن قردان ألا ان الوحدات الأمنية المختصة في مكافحة الارهاب رصدت المحاداثات والمكالمات التى جدت بين المهتم وشقيقه الداعشي فتم نصب كمين له والقى عليه القبض وبتفتيش منزله تم حجز كيس بلاستيكي يحتوي على 60 الف دينار ومناشير تحرض على الجهاد وتكفر النظام القائم وتدعوا لمحاربة اعوان الأمن والجيش.
وقد اعترف المتهم حينها بما نسب إليه ألا انه امام القضاء وخلال جلسة محاكمته تراجع في تلك الاعترافات وبين انها انتزعت منه تحت طائلة العنف فواجهه القاضي بالمكالمات الهاتفية التى جمعته بشقيقه الارهابي والذي طلب منه تصفية بعض المواطنين الذين يتعاملون مع الوحدات العسكرية والامنية بواسطة مسدس به كاتم صوت فاعترف وبين انه كان يجاري شقيقه ...
وللغرض ارسل له شقيقه الداعشي مبالغ مالية فاقت 70 الف دينار للشروع في تنفيذ المخطط الارهابي المذكور وبعد ان رصد المهتم ضحاياه تحول لشراء مسدس به كاتم صوت من جهة بن قردان ألا ان الوحدات الأمنية المختصة في مكافحة الارهاب رصدت المحاداثات والمكالمات التى جدت بين المهتم وشقيقه الداعشي فتم نصب كمين له والقى عليه القبض وبتفتيش منزله تم حجز كيس بلاستيكي يحتوي على 60 الف دينار ومناشير تحرض على الجهاد وتكفر النظام القائم وتدعوا لمحاربة اعوان الأمن والجيش.
وقد اعترف المتهم حينها بما نسب إليه ألا انه امام القضاء وخلال جلسة محاكمته تراجع في تلك الاعترافات وبين انها انتزعت منه تحت طائلة العنف فواجهه القاضي بالمكالمات الهاتفية التى جمعته بشقيقه الارهابي والذي طلب منه تصفية بعض المواطنين الذين يتعاملون مع الوحدات العسكرية والامنية بواسطة مسدس به كاتم صوت فاعترف وبين انه كان يجاري شقيقه ...
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Par:mongi (Tunisia )
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