صورة اليوم : إشهار سياسي للنائب لطفي علي في حفل soolking

Mercredi 24 Juillet 2019



باب نات

- طارق عمراني - تداول النشطاء صورة من حفلة النجم الجزائري الفرنسي سوولكينغ غي إطار مهرجان قفصة الدولي و قد ظهرت لا فتة مكتوب عليها إسم النائب عن الجهة و عن حركة تحيا تونس لطفي علي و هو ما اعتبر إشهارا سياسيا يعاقب عليه القانون خاصة مع الدخول في الفترة الإنتخابية .يذكر أن لطفي علي هو رئيس قائمة تحيا تونس على دائرة قفصة...