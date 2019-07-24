Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Zaman  

صورة اليوم : إشهار سياسي للنائب لطفي علي في حفل soolking

Mercredi 24 Juillet 2019

Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - تداول النشطاء صورة من حفلة النجم الجزائري الفرنسي سوولكينغ غي إطار مهرجان قفصة الدولي و قد ظهرت لا فتة مكتوب عليها إسم النائب عن الجهة و عن حركة تحيا تونس لطفي علي و هو ما اعتبر إشهارا سياسيا يعاقب عليه القانون خاصة مع الدخول في الفترة الإنتخابية .
يذكر أن لطفي علي هو رئيس قائمة تحيا تونس على دائرة قفصة...



  
  
     
  
rtt-cdbec86d8148c2f1928f9d1102ec80ff-2019-07-24 11:23:45






0 de 0 commentaires pour l'article 186296



En continu

الأربعاء 24 جويلية 2019 | 21 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:17 19:35 16:16 12:33 05:18 03:34
34°
 37° % 28 :الرطــوبة
تونــس 25°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
37°-2536°-2642°-2837°-2432°-22
  • Avoirs en devises
    16023,0

  • (23 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,21962 DT        1$ =2,87036 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 juill)   418,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563968387|186296 2978|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires