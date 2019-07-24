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صحيفة صدى العرب المصرية: رياض محرز تلقى رشوة مليون دولار من الإخوان المسلمين لتجاهل رئيس وزراء مصر!

Mercredi 24 Juillet 2019

Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - نشرت صحيفة صدى العرب المصرية الثلاثاء 23 جويلية ، مقالا قالت فيه إن معلومات بحوزتها تكشف عن تواطؤ بين تنظيم الإخوان المسلمين و قائد المنتخب الجزائري رياض محرز بوساطة اللاعب المصري السابق المصنف على قائمة المطلوبين محمد أبو تريكة.

وقالت الصحيفة المصرية إن رياض محرز تلقى مبلغ مليون دولار نظير قيامه بتجاهل رئيس الوزراء المصري وعدم مصافحته خلال حفل تسليم الجزائر كأس أفريقيا.


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وزعمت الصحيفة المصرية أن المبلغ تم ضخه في حساب محرز يوم 18 جويلية الماضي، من طرف رجل أعمال قطري.
وأشارت الصحيفة أن اللاعب المصري أبو تريكة هاتف محرز يوما قبل المباراة، وخاطبه بهذه العبارة “الأمانة تم تحويلها.. لا تنس الوعد”.


  
  
     
  
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7 de 7 commentaires pour l'article 186295

Adel22  (Tunisia)  |Mercredi 24 Juillet 2019 à 12h 16m |           
مقال غاية في الروعة

Wis2008  ()  |Mercredi 24 Juillet 2019 à 11h 52m |           
شيء يضحك
قعدو 4 ايام كاملين و هوما يخممو باش طلعو بهل المعلومة القوي
😂😂😂😂

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Mercredi 24 Juillet 2019 à 11h 48m |           
,,,,,إعلام ذليل وباءس و ياءس 🗣👎🏿كاذب ومرتزق لنظام اسياده العسكر👹

Amir1  ()  |Mercredi 24 Juillet 2019 à 11h 47m |           
يعني توقعوا الفوز ودفعوا له

Lechef  ()  |Mercredi 24 Juillet 2019 à 11h 43m |           
C'est de la pure imagination sachant que l'intéressé pourrait argumenter la nature de sa réaction qu'on ne sait pas !
En Tunisie, la majoité tunisienne se rappelle de la '' réaction de Tarek Dhiab'' à l'époque envers '' Kaabi ministre de la jeunesse et de sport en Tunisie'' lorsqu'il avait fait le même acte que Mehrez .
Est-ce que Tarek était corrompu ??? Non , impossible .
C'était un coup de tête résultats de quelques faits non admis et constatés par le joueur

Sarramba  (France)  |Mercredi 24 Juillet 2019 à 11h 33m |           
Un million de dollars ce n'est même pas son salaire hebdomadaire pauvres ignorants et lèche-bottes de ce connard de sissi.
Bien sûr pour des collabos comme vous il est inconcevable d'avoir des principes et un idéal à défendre !

BABANETTOO  (France)  |Mercredi 24 Juillet 2019 à 11h 31m |           
La descendance génétique des Egyptiens par le biais des analyses ADN des pharaons prouvenet qu'ils sont CONSANGUINS ...

C'est à dire: le fils copule avec sa mère et le frère copule avec sa soeur ...

Et voilà le résultat ...



En continu

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