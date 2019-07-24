صحيفة صدى العرب المصرية: رياض محرز تلقى رشوة مليون دولار من الإخوان المسلمين لتجاهل رئيس وزراء مصر!

Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - نشرت صحيفة صدى العرب المصرية الثلاثاء 23 جويلية ، مقالا قالت فيه إن معلومات بحوزتها تكشف عن تواطؤ بين تنظيم الإخوان المسلمين و قائد المنتخب الجزائري رياض محرز بوساطة اللاعب المصري السابق المصنف على قائمة المطلوبين محمد أبو تريكة.
وقالت الصحيفة المصرية إن رياض محرز تلقى مبلغ مليون دولار نظير قيامه بتجاهل رئيس الوزراء المصري وعدم مصافحته خلال حفل تسليم الجزائر كأس أفريقيا.
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وزعمت الصحيفة المصرية أن المبلغ تم ضخه في حساب محرز يوم 18 جويلية الماضي، من طرف رجل أعمال قطري.
وأشارت الصحيفة أن اللاعب المصري أبو تريكة هاتف محرز يوما قبل المباراة، وخاطبه بهذه العبارة “الأمانة تم تحويلها.. لا تنس الوعد”.
وقالت الصحيفة المصرية إن رياض محرز تلقى مبلغ مليون دولار نظير قيامه بتجاهل رئيس الوزراء المصري وعدم مصافحته خلال حفل تسليم الجزائر كأس أفريقيا.
اقرأ أيضا: بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر بعد هذا الفيديو
وزعمت الصحيفة المصرية أن المبلغ تم ضخه في حساب محرز يوم 18 جويلية الماضي، من طرف رجل أعمال قطري.
وأشارت الصحيفة أن اللاعب المصري أبو تريكة هاتف محرز يوما قبل المباراة، وخاطبه بهذه العبارة “الأمانة تم تحويلها.. لا تنس الوعد”.
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Par:mongi (Tunisia )
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