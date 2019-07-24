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طبيب تونسي في فرنسا: من يشتغلون معي الليلة في المستشفى كلهم توانسة ناقص كان كسكروت عيّاري و حارّة مروّب قُدّام السبيطار و تكتمل الصورة

Mercredi 24 Juillet 2019

Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - بنبرة متحسرة ، نشر الطبيب التونسي يوسف بن ضيف الله الذي يعمل بأحد المستشفيات الفرنسية، تدوينة أكد فيها أنه الطاقم الذي يعمل معه في المستشفى كله تونسي .
وقال يوسف بن ضيف الله “3 أطباء استعجالي تونسيون و طبيب عظام تونسي ، طبيبا إنعاش تونسيان ، طبيب قلب تونسي، طبيب جرّاح تونسي، طبيب مختص في التصوير بالأشعة تونسي".
و ختم تدوينته قائلا “ناقص كان كسكروت عياري و حارة مروب قدام السبيطار مع الخمسة متع الصباح و تكتمل الصورة ” و كأننا في تونس.
وتصور التدوينة حجم هجرة الكفاءة التونسية نحو الخارج وهو ما حذرت منه وزارة الصحة التونسية مرارا.


وفي تدوينة أخرى ... كتب الطبيب التونسي يوسف بن ضيف الله, أن الفريق التونسي هرب بعد أن وصله في الإعلام التونسي أن المستشفى أصبح تونسي 100 بالمائة..

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 186294

Tomjerry  (Tunisia)  |Mercredi 24 Juillet 2019 à 12h 08m |           
هجرة الأدمغة.

علاش ؟ ماهو من الهم والوضع اللّي جاباتو السياسة.

قلت قبل اللّي "السياسة نجاسة" ماقبلوهاش


Lechef  ()  |Mercredi 24 Juillet 2019 à 11h 32m |           
Lire autorisation de fermeture....

Lechef  ()  |Mercredi 24 Juillet 2019 à 11h 30m |           
Après les nombreuses réclamations et avertissements desq médecins adressés au ministère de la santé suite au manque flagrant des moyens - médicaments, appareils, appareillage, ....accessoires , il ne leurs reste que le moyenj de partir à l'étranger.
D'ailleurs, seulement depuis quelques jours, une cheffe de service cardio dans un hôpital à Nabeul a présenté une demande de démission faute de '' sintrom'' cause du décès d'un patient à la quarantaine.
De même une chef de service néano ....hôpital Charles Nicolle a adressé une demande d'autorisation de son service par manque de différents moyens...
C'est affreux puisque non seulement nous allons chercher qui va nous guérir , mais aussi et surtout les lieux et les structures où il existe des médecins et des moyens



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