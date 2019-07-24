طبيب تونسي في فرنسا: من يشتغلون معي الليلة في المستشفى كلهم توانسة ناقص كان كسكروت عيّاري و حارّة مروّب قُدّام السبيطار و تكتمل الصورة

Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - بنبرة متحسرة ، نشر الطبيب التونسي يوسف بن ضيف الله الذي يعمل بأحد المستشفيات الفرنسية، تدوينة أكد فيها أنه الطاقم الذي يعمل معه في المستشفى كله تونسي .
وقال يوسف بن ضيف الله “3 أطباء استعجالي تونسيون و طبيب عظام تونسي ، طبيبا إنعاش تونسيان ، طبيب قلب تونسي، طبيب جرّاح تونسي، طبيب مختص في التصوير بالأشعة تونسي".
و ختم تدوينته قائلا “ناقص كان كسكروت عياري و حارة مروب قدام السبيطار مع الخمسة متع الصباح و تكتمل الصورة ” و كأننا في تونس.
وتصور التدوينة حجم هجرة الكفاءة التونسية نحو الخارج وهو ما حذرت منه وزارة الصحة التونسية مرارا.
وفي تدوينة أخرى ... كتب الطبيب التونسي يوسف بن ضيف الله, أن الفريق التونسي هرب بعد أن وصله في الإعلام التونسي أن المستشفى أصبح تونسي 100 بالمائة..
وقال يوسف بن ضيف الله “3 أطباء استعجالي تونسيون و طبيب عظام تونسي ، طبيبا إنعاش تونسيان ، طبيب قلب تونسي، طبيب جرّاح تونسي، طبيب مختص في التصوير بالأشعة تونسي".
و ختم تدوينته قائلا “ناقص كان كسكروت عياري و حارة مروب قدام السبيطار مع الخمسة متع الصباح و تكتمل الصورة ” و كأننا في تونس.
وتصور التدوينة حجم هجرة الكفاءة التونسية نحو الخارج وهو ما حذرت منه وزارة الصحة التونسية مرارا.
وفي تدوينة أخرى ... كتب الطبيب التونسي يوسف بن ضيف الله, أن الفريق التونسي هرب بعد أن وصله في الإعلام التونسي أن المستشفى أصبح تونسي 100 بالمائة..
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Par:mongi (Tunisia )
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