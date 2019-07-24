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غازي الشواشي: أين الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ؟ أين الممثل الشخصي؟ أين رئيس الديوان الرئاسي؟

Mercredi 24 Juillet 2019

Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، اليوم الأربعاء، خلال حضوره في حصة ماتينال إذاعة شمس آف آم"أصبحنا نشكك انه لدينا رئيس دولة قادر على آداء مهامه وحر في قراراته".

وتساءل الشواشي بالقول:"أين الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ؟ أين الممثل الشخصي؟ أين رئيس الديوان الرئاسي؟ لماذا يخرج المكلف بالشؤون السياسية ويتكلم؟ هل لدينا مؤسسة رئاسة الجمهورية أم لا؟


وقال :"رأينا رئيس الجمهورية في 15 ثانية في صورة سيئة جدا تذكرنا بأيام بورقيبة سنوات الثمانين الأولى وتذكرنا برئيس دولة مجاورة".

وتابع القول"بالعاطفة نتمنى الشقاء العاجل والصحة لرئيس الجمهورية وإستكمال عهدته في أحسن الظروف لان البلاد لا تتحمل هذه الهزات لكن بمنطق الدولة يجب تحمل المسؤوليات ".


  
  
     
  
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