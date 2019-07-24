صورة اليوم من بنزرت : فزّاعة في قلب المدينة للتحذير من وجود حفرة والحماية من الحوادث

Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - تداولت الثلاثاء 23 جويلية صفحات الفايسبوك صورة تم التقاطها في قلب مدينة بنزرت قرب الميناء التجاري تبرز "الثورة" التي حقّقتها السلطات الجهوية في ضمان السلامة المرورية للمواطنين وحمايتهم من حوادث الطرقات.
وأظهرت الصورة استلهام "الفزاعة" التي تُستعمل لحماية المزارع والحقول من هجمات الطيور، ووضعها في الطريق العام لتحذير المواطنين من وجود حفرة في الطريق العام، تركها المقاول "الجهبذ" لغاية لا يعرفها إلا هو.
وأثارت الصورة عديد التعليقات الساخرة وقال النشطاء "هناك تطوّر كبير ورؤيا جديدة واستراتيجية واضحة لضمان السلامة المرورية المرورية تترجمها هذه الصورة التي يعجز العقل البشري البسيط في بقية أصقاع العالم عن فهمها والتوصّل إليها فتونس دائما رائدة في مجال الحفر والبنية التحتية".
وأظهرت الصورة استلهام "الفزاعة" التي تُستعمل لحماية المزارع والحقول من هجمات الطيور، ووضعها في الطريق العام لتحذير المواطنين من وجود حفرة في الطريق العام، تركها المقاول "الجهبذ" لغاية لا يعرفها إلا هو.
وأثارت الصورة عديد التعليقات الساخرة وقال النشطاء "هناك تطوّر كبير ورؤيا جديدة واستراتيجية واضحة لضمان السلامة المرورية المرورية تترجمها هذه الصورة التي يعجز العقل البشري البسيط في بقية أصقاع العالم عن فهمها والتوصّل إليها فتونس دائما رائدة في مجال الحفر والبنية التحتية".
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Par:3azizou (Tunisia )
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