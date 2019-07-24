Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - قال رئيس الحركة الديمقراطية احمد نجيب الشابي في مداخلة على قناة التاسعة ان رئيس الجمهورية خرق الدستور والشرعية الدستورية.
واضاف احمد نجيب الشابي " رغم ان اجراء التعديلات على القانون الانتخابي غير دستوري لكن عدم توقيغه رغم حصوله على الاغلبية خرق اخر للدستور.
وتابع احمد نجيب الشابي " وجهت رسالة الى رئيس الجمهورية بان يعرض القانون الانتخابي بعد التعديلات على الاستفتاء الشعبي بعد ان اظهر الرئيس عدم ارتياحه للبرلمان.
واكد نجيب الشابي ان الاستفتاء الشعبي حل من الحلول باعتبار ان الشعب هو صاحب السيادة لكن للاسف الرئيس فوت كل الفرص وهو اليوم المسؤول الاوحد.
واضاف احمد نجيب الشابي " رغم ان اجراء التعديلات على القانون الانتخابي غير دستوري لكن عدم توقيغه رغم حصوله على الاغلبية خرق اخر للدستور.
وتابع احمد نجيب الشابي " وجهت رسالة الى رئيس الجمهورية بان يعرض القانون الانتخابي بعد التعديلات على الاستفتاء الشعبي بعد ان اظهر الرئيس عدم ارتياحه للبرلمان.
واكد نجيب الشابي ان الاستفتاء الشعبي حل من الحلول باعتبار ان الشعب هو صاحب السيادة لكن للاسف الرئيس فوت كل الفرص وهو اليوم المسؤول الاوحد.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
Sur: احمد نجيب الشابي: رئيس الجمهورية خرق الدستور