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احمد نجيب الشابي: رئيس الجمهورية خرق الدستور

Mercredi 24 Juillet 2019

Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - قال رئيس الحركة الديمقراطية احمد نجيب الشابي في مداخلة على قناة التاسعة ان رئيس الجمهورية خرق الدستور والشرعية الدستورية.
واضاف احمد نجيب الشابي " رغم ان اجراء التعديلات على القانون الانتخابي غير دستوري لكن عدم توقيغه رغم حصوله على الاغلبية خرق اخر للدستور.

وتابع احمد نجيب الشابي " وجهت رسالة الى رئيس الجمهورية بان يعرض القانون الانتخابي بعد التعديلات على الاستفتاء الشعبي بعد ان اظهر الرئيس عدم ارتياحه للبرلمان.


واكد نجيب الشابي ان الاستفتاء الشعبي حل من الحلول باعتبار ان الشعب هو صاحب السيادة لكن للاسف الرئيس فوت كل الفرص وهو اليوم المسؤول الاوحد.


  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 186287

Tomjerry  (Tunisia)  |Mercredi 24 Juillet 2019 à 09h 29m |           
مخروقين من قبل موش من توّة

RESA67  (France)  |Mercredi 24 Juillet 2019 à 09h 26m |           
M. Chebbi,
Vous auriez du voter pour la cour constitutionnelle au lieu de voter les amendements de la loi électorale.
Vous vous êtes empressés de voter la loi électorale car vous aviez senti le danger de perdre les élections suite à la parution des derniers sondages qui vous donnaient perdants au profit de M. Karoui... il aurait fallu passer outre les calculs politiciens et voter la cour constitutionnelle, seule garante de l’application des lois. Vous auriez peut-être dû faire un sondage avant le vote et demander au peuple ce qu’il pensait des amendements de la
loi électorale. Cela vous aurait peut-être donné le pouvoir d’outrepasser le blocage de BCS aujourd’hui. Vous ne récoltez que ce que vous avez semé, malheureusement!

Karimyousef  (France)  |Mercredi 24 Juillet 2019 à 09h 24m |           
Il faut se rendre à l'évidence, lorsqu'on 92 ans et revenu d'un état de santé très grave a t-on toutes nos capacités de discernement et de pouvoir prendre des décisions.
Le président reste un être humain rattrapé par la loi de la nature (vieillissement très avancé).
Espérons que son entourage soit bienveillant.

Mandhouj  (France)  |Mercredi 24 Juillet 2019 à 09h 19m |           
رئيس الجمهورية قال للناس الكل، امشوا رهزوا . كي ماسلمتولي البلاد في 2014 , انرجعهالكم . . عذبتولي ولدي ، انعذبكم.



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