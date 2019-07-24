كلثوم كنو مرشحة قائمة الائتلاف المستقل ''مواطنون'' بدائرة تونس 1

Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - علم موقع باب نات أن القاضية والمرشحة الرئاسية السابقة كلثوم كنو ستكون على رأس قائمة الائتلاف المستقل مواطنون ونشارك الذي يضم مجموعة من المبادرات المواطنية وذلك بدائرة تونس 1.
وبهذا ستكون الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين التي تعد من أبرز الشخصيات النسوية الفاعلة في المجتمع المدني في مواجهة مباشرة وجها لوجه مع قائمة حزب النهضة التي يترأسها راشد الغنوشي الزعيم التاريخي للحركة الإسلامية بتونس.
وبهذا ستكون الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين التي تعد من أبرز الشخصيات النسوية الفاعلة في المجتمع المدني في مواجهة مباشرة وجها لوجه مع قائمة حزب النهضة التي يترأسها راشد الغنوشي الزعيم التاريخي للحركة الإسلامية بتونس.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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