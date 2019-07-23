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بالصور .. المحرس .. مدينة الفن والجمال والذوق الرفيع

Mardi 23 Juillet 2019

Mardi 23 Juillet 2019
.. المحرس .. مدينة الفن والجمال والذوق الرفيع .. تتزين بأجمل الألوان بجداريات الفنان عبد الحفيظ التليلي (سوق المحرس )

صور بعدسة : وائل الرميلي











  
  
     
  
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