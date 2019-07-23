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بسمة الخلفاوي تترأس قائمة الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي في تونس 1‎

Mardi 23 Juillet 2019

Mardi 23 Juillet 2019
باب نات - أعلن الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2019، ترشيح المحامية بسمة الخلفاوي للانتخابات التشريعية القادمة على رأس قائمة دائرة تونس1.
يشار الى انّ الاتحاد الديمقراطي الإجتماعي الذي تم بعثه مؤخرا يجمع إئتلاف "قادرون" وأحزاب كل من المسار الديمقراطي الإجتماعي والجمهوري وحركة تونس إلى الأمام وحركة الديمقراطيين الإجتماعيين.


  
  
     
  
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