Mardi 23 Juillet 2019
باب نات - عقدت الثلاثاء 23 جويلية حركة النهضة ندوة صحفية قدّمت خلالها رؤساء قائماتها للانتخابات التشريعية القادمة ما عدى رئيس قائمة دائرة تونس 2 الذي قال الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري أنه لم يتم الحسم فيه بعد.
وتضمّنت القائمة المعلن عنها 4 نساء فقط وتم فسح المجال ل3 مستقلين في دوائر توزر وجندوبة وصفاقس 2 قال عماد الخميري إن تسميتهم تمّت بعد المرور بعديد المراحل.
وعن أسباب ترشح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للبرلمان قال الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري في تصريح اعلامي, أن النهضة تعتبر مجلس نواب الشعب سلطة أصلية و بعد 8 سنوات من العمل السياسي بعد الثورة آن الأوان لأن يكون راشد الغنوشي في السلطة وقد تمّ اتخاذ قرار ترشيحه من طرف المكتب التنفيذي.
وتضمّنت القائمة المعلن عنها 4 نساء فقط وتم فسح المجال ل3 مستقلين في دوائر توزر وجندوبة وصفاقس 2 قال عماد الخميري إن تسميتهم تمّت بعد المرور بعديد المراحل.
وعن أسباب ترشح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للبرلمان قال الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري في تصريح اعلامي, أن النهضة تعتبر مجلس نواب الشعب سلطة أصلية و بعد 8 سنوات من العمل السياسي بعد الثورة آن الأوان لأن يكون راشد الغنوشي في السلطة وقد تمّ اتخاذ قرار ترشيحه من طرف المكتب التنفيذي.
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Par:Potentialside (Tunisia )
Sur: الخميري: آن الآوان ليكون الغنوشي في السلطة