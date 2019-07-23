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الخميري: آن الآوان ليكون الغنوشي في السلطة

Mardi 23 Juillet 2019

Mardi 23 Juillet 2019
باب نات - عقدت الثلاثاء 23 جويلية حركة النهضة ندوة صحفية قدّمت خلالها رؤساء قائماتها للانتخابات التشريعية القادمة ما عدى رئيس قائمة دائرة تونس 2 الذي قال الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري أنه لم يتم الحسم فيه بعد.

وتضمّنت القائمة المعلن عنها 4 نساء فقط وتم فسح المجال ل3 مستقلين في دوائر توزر وجندوبة وصفاقس 2 قال عماد الخميري إن تسميتهم تمّت بعد المرور بعديد المراحل.


وعن أسباب ترشح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للبرلمان قال الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري في تصريح اعلامي, أن النهضة تعتبر مجلس نواب الشعب سلطة أصلية و بعد 8 سنوات من العمل السياسي بعد الثورة آن الأوان لأن يكون راشد الغنوشي في السلطة وقد تمّ اتخاذ قرار ترشيحه من طرف المكتب التنفيذي.

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 186243

Potentialside  (Tunisia)  |Mardi 23 Juillet 2019 à 15h 14m |           
الشكشوكة طابت ...كولو بالشفاء...

BABANETTOO  (France)  |Mardi 23 Juillet 2019 à 15h 09m |           
Mefiez-vous du précédent intervenant ... il est parachuté pour cracher son venin

Karimyousef  (France)  |Mardi 23 Juillet 2019 à 14h 29m |           
Pourquoi faire? l'accès au pouvoir de Ghannouchi va déclencher une vague de protestation dans le pays ,des séries interminables de grèves et des agitations de tout genre.tout cela va détruire un peu plus l'économie du pays.
Ghannouchi et son bureau exécutif ont tout faut.ils sont attirés par l'ivresse du pouvoir, bravo !!!



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