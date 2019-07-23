Mardi 23 Juillet 2019



باب نات

- قال المحامي عماد بن حليمة الاثنين 22 جويلية على قناة نسمة أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عالج الفوضى بالفوضى من خلال عدم ختمه للقانون الانتخابي.وأضاف عماد بن حليمة " الرئيس الباجي يعرف جيدا أنه لا توجد أثار قانونية على عدم ختمه القانون الانتخابي واستغل الثغرة القانونية التي لا ترتب تتبعات على رئيس الجمهورية في هذه الحالة"، مضيفا " في غياب المحكمة الدستورية لا يمكن عزل الرئيس حتى في ظروف قاهرة".وتابع عماد بن حليمة " المعروف عن الباجي قايد السبسي أنه لا يغفر لخصومه وردّ الصاع صاعين ليوسف الشاهد بعدم ختمه القانون الانتخابي".