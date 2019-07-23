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عماد بن حليمة: المعروف عن الباجي قايد السبسي أنه لا يغفر لخصومه وردّ الصاع صاعين ليوسف الشاهد

Mardi 23 Juillet 2019

Mardi 23 Juillet 2019
باب نات - قال المحامي عماد بن حليمة الاثنين 22 جويلية على قناة نسمة أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عالج الفوضى بالفوضى من خلال عدم ختمه للقانون الانتخابي.

وأضاف عماد بن حليمة " الرئيس الباجي يعرف جيدا أنه لا توجد أثار قانونية على عدم ختمه القانون الانتخابي واستغل الثغرة القانونية التي لا ترتب تتبعات على رئيس الجمهورية في هذه الحالة"، مضيفا " في غياب المحكمة الدستورية لا يمكن عزل الرئيس حتى في ظروف قاهرة".
وتابع عماد بن حليمة " المعروف عن الباجي قايد السبسي أنه لا يغفر لخصومه وردّ الصاع صاعين ليوسف الشاهد بعدم ختمه القانون الانتخابي".



  
  
     
  
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