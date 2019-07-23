Mardi 23 Juillet 2019
باب نات - أعرب أعضاء المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس عن “انشغالهم لما آلت إليه الأوضاع داخل الحزب من مناخات غير مسبوقة”، محمّلين “قيادة الحركة مسؤولية ما قد يؤول إليه الوضع من عزوف أبناء الجهة عن الانخراط في الحملة الانتخابية أو الامتناع عن الوقوف وراء القائمة التي شكّلها المكتب التنفيذي”.
وندّد أعضاء المكتب في بيان صادر عنهم الإثنين 22 جويلية بما أسموه “تعسّف المكتب التنفيذي للحركة في تأويله تنزيل أحكام الفصول المنظمة للعملية الانتخابية”، معبّرين عن “استيائهم مما طال القياديين بالجهة يونس الجويني وصابر ابراهيم من إقصاء وتهميش”.
وفي هذا السياق، دعوا قيادة النهضة إلى “تغليب المصلحة العامة بالبلاد وبالجهة، مؤكّدين “احتفاظهم بكل أشكال الاحتجاج لحماية مكاسب الحركة”.
وندّد أعضاء المكتب في بيان صادر عنهم الإثنين 22 جويلية بما أسموه “تعسّف المكتب التنفيذي للحركة في تأويله تنزيل أحكام الفصول المنظمة للعملية الانتخابية”، معبّرين عن “استيائهم مما طال القياديين بالجهة يونس الجويني وصابر ابراهيم من إقصاء وتهميش”.
وفي هذا السياق، دعوا قيادة النهضة إلى “تغليب المصلحة العامة بالبلاد وبالجهة، مؤكّدين “احتفاظهم بكل أشكال الاحتجاج لحماية مكاسب الحركة”.
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Par:karimyousef (France )
Sur: مكتب النهضة ببن عروس يُهدّد بالعزوف عن الانتخابات وعدم دعم قائمة الحزب