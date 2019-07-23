Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - 3achek Errou7  

مكتب النهضة ببن عروس يُهدّد بالعزوف عن الانتخابات وعدم دعم قائمة الحزب

Mardi 23 Juillet 2019

Mardi 23 Juillet 2019
باب نات - أعرب أعضاء المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس عن “انشغالهم لما آلت إليه الأوضاع داخل الحزب من مناخات غير مسبوقة”، محمّلين “قيادة الحركة مسؤولية ما قد يؤول إليه الوضع من عزوف أبناء الجهة عن الانخراط في الحملة الانتخابية أو الامتناع عن الوقوف وراء القائمة التي شكّلها المكتب التنفيذي”.

وندّد أعضاء المكتب في بيان صادر عنهم الإثنين 22 جويلية بما أسموه “تعسّف المكتب التنفيذي للحركة في تأويله تنزيل أحكام الفصول المنظمة للعملية الانتخابية”، معبّرين عن “استيائهم مما طال القياديين بالجهة يونس الجويني وصابر ابراهيم من إقصاء وتهميش”.


وفي هذا السياق، دعوا قيادة النهضة إلى “تغليب المصلحة العامة بالبلاد وبالجهة، مؤكّدين “احتفاظهم بكل أشكال الاحتجاج لحماية مكاسب الحركة”.



  
  
     
  
rtt-a0ca9b75f09a6398b0464d58843e43a3-2019-07-23 11:01:25






7 de 7 commentaires pour l'article 186222

Karimyousef  (France)  |Mardi 23 Juillet 2019 à 12h 09m |           
Ghannouchi dévoile sa vraie nature,un homme assoiffé de pouvoir.
En 90 il a envoyé des milliers de militants en prison en espérant prendre le pouvoir par la force.
Et maintenant il n'hésite pas à évincer ses propres compagnons de route.
Quelle honte.

Karimyousef  (France)  |Mardi 23 Juillet 2019 à 11h 39m |           
Ghannouchi est contesté plus que jamais.c'est honteux pour lui d'avoir versé dans les combinés et la politique politicienne contre ses propres compagnons de route.il n'y a que la soif de pouvoir qui pourrait en expliquer da motivation

Ahmed01  ()  |Mardi 23 Juillet 2019 à 11h 35m |           
ابحثوا عن الامارات في هذه الانشقاقات...وابحثوا عن تسلّظ الزعيم ، الوصيّ على النهضة وأتباع النهضة ! ـ الذي أقصى من قبل الشيخ صالح كركر لن يزعجه أن يفعل الأمر نفسه مع غيره... الزعيم الأوحد يعِدّ ـ وهو لا يدري ـ ربيع حركة النهضة

Sarramba  (France)  |Mardi 23 Juillet 2019 à 11h 34m |           
أين التهديد بالعزوف وعدم مساندة القائمة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خزيت يا صاحب المقال

Karimyousef  (France)  |Mardi 23 Juillet 2019 à 11h 24m |           
@sly
Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire

Karimyousef  (France)  |Mardi 23 Juillet 2019 à 11h 22m |           
Ghannouchi n'a pas honte de ce qu'il a fait.
Méfiez vous des apparences, dernière soit disant un homme pieux se cache le vrai un homme assoiffé de pouvoir qui n'a pas hésité à évincer des vrais militants ceux qui ont connu les années de braise,la souffrance,la douleur,la faim et la solitude.
Dehors Ghannouchi.

Sly  (Tunisia)  |Mardi 23 Juillet 2019 à 11h 21m |           
Inchallah la même chose pour Tunis ou gannouchi est en tete de liste



En continu

الثلاثاء 23 جويلية 2019 | 20 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:18 19:36 16:16 12:33 05:17 03:33
34°
 36° % 41 :الرطــوبة
تونــس 24°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
36°-2436°-2536°-2641°-2739°-24
  • Avoirs en devises
    15991,4

  • (22 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,22201 DT        1$ =2,86199 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 juill)   586,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563880881|186222 6251|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires