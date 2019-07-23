حملة ساخرة من بن تيشة بعد اطلاقه ''نظرية سياسية جديدة'' تحمل اسم ''الجابد والمجبود''

Mardi 23 Juillet 2019



باب نات

- أثار مستشار رئيس الجمهورية حملة ساخرة ضدّه بسب تصريحاته خلال استضافته الاثنين 22 جويلية على أمواج إذاعة موزاييك أف أم للحديث عن "أزمة" ختم القانون الانتخابي.وخلال حديثه عن هذه المسالة قال بن تيشة إن هناك عديد الأساتذة في القانون الدستوري آراؤهم مختلفة بخصوص تقييمهم لعدم ختم رئيس الجمهورية للقانون الانتخابي.وعلّق بن تيشة قائلا "المسألة هذيا فيها "جابد ومجبود"، فيها آراء مختلفة بحيث أن هناك من يقول إن عدم ختم الرئيس للقانون دستوري وهناك من يعتبره غير دستوري.وقد اثارت عبارة الجابد والمجبود حملة ساخرة بن بن تيشة وعلّق بعض النشطاء بالقول "بن تيشة قام بثورة في الفكر السياسي باطلاق نظرية الجابد والمجبود التس سيتم تدريسها في مختلف الجامعات".