Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Farhat Elsamar  

حملة ساخرة من بن تيشة بعد اطلاقه ''نظرية سياسية جديدة'' تحمل اسم ''الجابد والمجبود''

Mardi 23 Juillet 2019

Mardi 23 Juillet 2019
باب نات - أثار مستشار رئيس الجمهورية حملة ساخرة ضدّه بسب تصريحاته خلال استضافته الاثنين 22 جويلية على أمواج إذاعة موزاييك أف أم للحديث عن "أزمة" ختم القانون الانتخابي.

وخلال حديثه عن هذه المسالة قال بن تيشة إن هناك عديد الأساتذة في القانون الدستوري آراؤهم مختلفة بخصوص تقييمهم لعدم ختم رئيس الجمهورية للقانون الانتخابي.


وعلّق بن تيشة قائلا "المسألة هذيا فيها "جابد ومجبود"، فيها آراء مختلفة بحيث أن هناك من يقول إن عدم ختم الرئيس للقانون دستوري وهناك من يعتبره غير دستوري.

وقد اثارت عبارة الجابد والمجبود حملة ساخرة بن بن تيشة وعلّق بعض النشطاء بالقول "بن تيشة قام بثورة في الفكر السياسي باطلاق نظرية الجابد والمجبود التس سيتم تدريسها في مختلف الجامعات".


  
  
     
  
rtt-b08d9f98784d2aa904599fe4e5d503e4-2019-07-23 09:57:33






3 de 3 commentaires pour l'article 186214

MedTunisie  ()  |Mardi 23 Juillet 2019 à 10h 45m |           
للاسف قصر قرطاج مزال مركز للمافيا و المشعوذين السياسين و لم يغادر الطريقة التي و الانطباع و التكالب على السلطة

Karimyousef  (France)  |Mardi 23 Juillet 2019 à 10h 34m |           
Il a une gueule d'alcoolique.il doit être soumis quotidiennement un test d'alcoolémie avant de franchir son lieu de travail, pardon son lieu de combine et d'intrigues.pauvre pays

3azizou  (Tunisia)  |Mardi 23 Juillet 2019 à 10h 30m |           
مجرم ينظر للشعب التونسي
يا والله حوال وين وصلنا



En continu

الثلاثاء 23 جويلية 2019 | 20 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:18 19:36 16:16 12:33 05:17 03:33
33°
 35° % 33 :الرطــوبة
تونــس 24°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
35°-2436°-2536°-2641°-2739°-24
  • Avoirs en devises
    15991,4

  • (22 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,22201 DT        1$ =2,86199 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 juill)   586,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563875431|186214 3133|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires