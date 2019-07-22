حمة الهمامي : الوطد يفخر بأنه باع نفسه للشاهد

Lundi 22 Juillet 2019



باب نات

تأسيس حزب باسم الجبهة الشعبية عملية تحيل سياسي عن طريق القانون

محمد الفاضل محفوظ متواطئ ومزور

- أكد حمة الهمامي في برنامج هنا شمس اللذي ي تقدمه سماح مفتاح ان حزب الوطد عقد صفقة مع الشاهد ليخترق الجبهة الشعبية و امتلاك اسمها من خلال تأسيس حزب باسمها في فترة قياسية .. و استغرب الهمامي تصريح احد ناشطي الوطد في سوسة التي افتخر فيها ببيع انفسهم للشاهد مؤكدا انه على اليساريين معرفة الحقيقة و من عملوا على ضرب مشروع الجبهة الشعبية من الداخل .وإعتبر الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، تأسيس حزب جديد باسم الجبهة الشعبية في وقت قياسي "عملية تحيل سياسي عن طريق القانون".وقال إن هذا الحزب إستولى على إسم الجبهة وشعارها وسمعتها وتاريخها وإرثها وإستولى عليها عن طريق 3 أشخاص".هذا وآتهم الهمامي رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزيره محمد الفاضل محفوظ بالتورط في هذه العملية، قائلا بانهم "يعفنون ويفسدون الحياة السياسية وربما يوم ما سيكون مصيرهم السجن وكل منافس لهم يحاولون تحطيمه".وأشار إلى ان بعض الأطراف المنافسة للشاهد مثل قلب تونس وعيش تونسي والحزب الدستوري الحر وضع لهم قانونا أما الجبهة الشعبية وجدوا لها طريقة أخرى فأسسوا لها "حُزيب كردونة" لمنع الجبهة الشعبية من المشاركة في الانتخابات.ووصف حمة الهمامي وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ ب"المتواطئ والمزور" لمنحه الرخصة لحزب جديد باسم الجبهة الشعبية.واعتبر الهمامي طريقة منح الرخصة لحزب الجبهة الشعبية عملية تحيل سياسي عن طريق القانون.وقال إن "3 أشخاص تم دفعهم من طرف قيادات في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وغيرهم لتأسيس حزب بتواطئ مع رئاسة الحكومة والوزير المتحصل على جائزة نوبل"، متابعا القول:"المتحصلون على جائزة نوبل يتلاعبون بالانتخابات وهذه بداية التزوير للانتخابات.وشدد أن رمز الجبهة الشعبية متواجد في المعهد الوطني للمواصفات وهذا الأمر لا يعتبره محمد الفاضل محفوظ قانونا، لافتا النظر إلى أنهم مازالوا لا يعرفون موقف هيئة الإنتخابات .وأكد أن يوسف الشاهد وجماعته يريدون تحطيم الجبهة، وفق تعبيره.