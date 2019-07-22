صفحات الفايسبوك ''تنبّر'' على الطائرة الحربية الليبية

Lundi 22 Juillet 2019



باب نات

- كعادتهم لم تخلو حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة حربية ليبية من نوع ل39 من "تنبير" التونسيين وصفحاتهم الفايسبوكية.هذه المرة تفاعل التونسيون بطرافتهم مع الحادثة حيث قامت بعض الصفحات بوضع الطائرة في موقع متخصص لبيع السيارات والاثاث والمنتجات الكهربائية.فيما قام اخرون بنشر صورة الطائرة ومعها حارس احد مواقف السيارات المنتشرة في العاصمة وهو يطلب ثمن وقوف الطائرة.وكانت وزارة الدفاع الوطني افادت انه تمّ صباح اليوم الاثنين في حدود الساعة السابعة والنصف التفطن إلى إختراق طائرة ليبية للمجال الجوي التونسي بمنطقة بني غزال جنوب مدنين وقد تم في الحين تفعيل منظومة الأهبة العمليّاتية لاعتراضها والتعرف عليها، غيرأن هذه الطائرة اضطرت للهبوط بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين قبل الوصول إليها.واضاف بلاغ وزارة الدفاع الوطني ان طائرة عسكرية تونسية تدخلت على عين المكان وتبيّن أن هذه الطائرة المخترقة للمجال الجوي ،عسكرية ليبية من نوع L39 يقودها ضابط طيار برتبة عقيد الّذي أفاد في أولى تصريحاته أنه اضطر للهبوط بالتراب التونسي جراء عطب.