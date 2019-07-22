يوسف الشاهد: رئيس الجمهورية صحته لاباس والباقي كلّها اشاعات

Lundi 22 Juillet 2019



باب نات

- أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح اعلامي الإثنين 22 جويلية خلال متابعته لنشاط تجميع وخزن صابة الحبوب أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ”صحته لباس والباقي كلها اشاعات”.يذكر أن النائبة هالة عمران قد صرحت في وقت سابق أن رئيس الحكومة لم يلتقي رئيس الجمهورية منذ أكثر من 3 أسابيع.