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يوسف الشاهد: رئيس الجمهورية صحته لاباس والباقي كلّها اشاعات

Lundi 22 Juillet 2019

Lundi 22 Juillet 2019
باب نات - أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح اعلامي الإثنين 22 جويلية خلال متابعته لنشاط تجميع وخزن صابة الحبوب أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ”صحته لباس والباقي كلها اشاعات”.
يذكر أن النائبة هالة عمران قد صرحت في وقت سابق أن رئيس الحكومة لم يلتقي رئيس الجمهورية منذ أكثر من 3 أسابيع.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186155

Sarramba  (France)  |Lundi 22 Juillet 2019 à 11h 57m |           
ايه ولماذا لم يوقع على قانون صوت عليه ممثلي الشعب
ولمذا لم يحرك سي الشاهد ساكنا
نسي أنه مسؤل أمام الدولة والشعب والدستور في حالة الشغور الوقتي
هنا نعرف من هو رجل الدولة ومن هو غير أهلا لها
الشعب لاينسى و لن ينسى



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