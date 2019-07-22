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في البحيرة ...4اشهر سجنا في حق مواطن استعمل ''صفارة'' في مقهى

Lundi 22 Juillet 2019

Lundi 22 Juillet 2019
باب نات - حكمت اليوم الاثنين الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس ب4اشهر سجنا في حق مواطن استعمل "صفارة " داخل مقهى بجهة البحيرة مما أدى الى إزعاج الحرفاء ...

باستنطاق المتهم اعترف باستعمال الصفارة موضحا انه كان في جهة البحيرة للبحث عن عمل موضحا انه استعمل الصفارة عن حسن نية داخل المقهى المذكور ...


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186149

Sarramba  (France)  |Lundi 22 Juillet 2019 à 10h 29m |           
هذه حجة جديدة لتوضيف القضاء
لوكا استعمل بوق لحكم عليه بعشرين سنة سجنا



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