سامي براهم : السبسي يتلاعب بالدولة والغنوشي يستبد بالرّأي ويقهر مناضلي حزبه...نسأل الله حسن الختام

Dimanche 21 Juillet 2019



باب نات

- نشر السبت 20 جويلية، الباحث سامي براهم تدوينة تحدّث من خلالها عن المستجدّات داخل حركة النهضة وأيضا عن رفض رئيس الجمهورية ختم القانون الانتخابي.وقال براهم متحدّثا عن الرئيس السبسي " أبت الأقدار إلّا أن تحرمه شرف إنهاء حياته بموقف مشرّف يذكره به التّاريخ ، يحترم فيه الدّستور والقوانين وإرادة المؤسسة التشريعيّة ومؤسّسة النظر في دستورية مشاريع القوانين والإرادة العامّة".واضاف براهم أن الرئيس السبسي قابل تعاطف الشعب التونسي بعد وعكته الصحية بمواصلة نفس نهج "الصّلف والتّلاعب والعبث بالمصلحة العامّة ووضع الدّولة ومسار التأسيس الدّيمقراطي برمّته من أجل مصلحة عائلويّة فئويّة ضيّقة".وعلّق قائلا " هذا ما يليق به ، أن ينهي حياته مخالفا للقانون والدّستور وهو المستأمن على حمايته".وفي سياق آخر انتقد براهم الغنوشي قائلا " غير بعيد عن السبسي رجل حكم أكثر من خمسين حولا يغالب نساءً ورجالا عركتهم المحن وضرّستهم الأيّام ونضّجتهم العذابات وسنيّ القمع والحصار يتطلّعون إلى التدرّب على ممارسة الحريّة واستنشاق هوائها النقيّ فيصطدمون بإرادة قهريّة للملهم المالك لخيوط الحقيقة والمعطى والموارد والمدجّج بجوقة المبرّراتيّة".وتابع متحدّثا عن الغنوشي " نرجو أن لا ينهي حياته في صفّ الاستبداد بالرّآي وهو الذي طالما نظّر للحريّة وبشّر بدولة الشّعب فيلقى ربّه على ذلك وهذا من عدالة الأقدار ، نسأل الله حسن الختام ومن أحبّه الله أحسن خاتمته".وختم تدوينته بالقول حلّوا عن سمائنا " و اتركونا نرمّم ما أفسدته نوائب دهركم ونبني ما تبقّى من هذا الوطن".