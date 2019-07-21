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تسنيم قزبار: أطلب من النهضة عدم ترشيحي لأنها حركة تنادي الانفتاح ولا تؤمن به

Dimanche 21 Juillet 2019

Dimanche 21 Juillet 2019
باب نات - قالت الدكتورة تسنيم قزبار ، مرشحة حركة النهضة على قائمة تونس 1 أن ترشحها كمستقلة على قائمة حركة النهضة لا ينسجم ولا يتماشى مع حركة تنادي بالانفتاح ولا تؤمن به.

وتوجهت تسنيم قزبار بالشكر لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي اقترحها لتكون ضمن القائمة التي يترأسها في الانتخابات التشريعية.
وفي ما يلي تدوينة تسنيم قزبار:

تفاعلا مع الرّأي العام أطلب من حركة النهضة عدم ترشيحي ضمن قائماتها للإنتخابات التشريعية مع شكري لرئيسها الأستاذ راشد الغنوشي على حسن عنايته لأنني أعتقد أن ترشّحي كمستقلّة لا ينسجم ولا يتماشى مع حركة تنادي بالإنفتاح ولا تؤمن به.
الدّكتورة تسنيم قزبار

  
  
     
  
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